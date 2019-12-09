Региональный маткапитал в Белгородской области проиндексируют, но не повысят

К этой теме попросил вернуться председатель комитета областной Думы по здравоохранению и социальной политике Владимир Куликовский, заметив, что в Белгородской области «должно быть всё лучшее, и детей должно быть больше». В свою очередь, Шопинская добавила, что в отличие от соседей в регионе есть поддержка студенческих семей в размере 100 тыс. рублей.