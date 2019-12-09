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Posted 9 декабря 2019, 08:59

Published 9 декабря 2019, 08:59

Modified 20 августа 2024, 04:41

Updated 20 августа 2024, 04:41

Региональный маткапитал в Белгородской области проиндексируют, но не повысят

Региональный маткапитал в Белгородской области проиндексируют, но не повысят

9 декабря 2019, 08:59
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Вопрос обсуждался на заседании комитета облдумы по здравоохранению и соцполитике.

С предложениями о внесении изменений в Социальный кодекс Белгородской области в части увеличения соцвыплат на следующий год выступила замглавы управления соцзащиты населения – начальник отдела обеспечения социальных гарантий Ольга Шопинская. По её словам, в план попал и региональный материнский капитал.

Так, выплаты должны проиндексировать впервые за последние три года, говорится в релизе пресс-службы Думы. С учётом реализации нацпроекта «Демография» размер маткапитала вырастет с 55 388 до 57 050 рублей. Шопинская добавила, что средства на эти цели в законе об областном бюджете предусмотрены.

Озвученную сумму парламентарии посчитали незначительной, особенно в случае с многодетной семьёй. По данным Шопинской, в соседних Курской и Воронежской областях выплата гораздо больше, однако в вопросе повышения размера маткапитала удалось достигнуть соглашения лишь о его индексации.

К этой теме попросил вернуться председатель комитета областной Думы по здравоохранению и социальной политике Владимир Куликовский, заметив, что в Белгородской области «должно быть всё лучшее, и детей должно быть больше». В свою очередь, Шопинская добавила, что в отличие от соседей в регионе есть поддержка студенческих семей в размере 100 тыс. рублей.

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#Новости#Экономика#Индексация#Материнский капитал#Белгородская областная Дума
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