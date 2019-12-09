Компания заплатила белгородцу 750 тысяч рублей за сорванные сроки работ

Posted 9 декабря 2019, 07:23
Published 9 декабря 2019, 07:23
Modified 20 августа 2024, 01:23
Updated 20 августа 2024, 01:23
Организация должна была выплатить 500 тыс. рублей неустойки за сорванные сроки работ по договору и штраф 250 тыс., соответствующий документ поступил на исполнение судебным приставам. Сумму полагалось перевести жителю Белгородского района.
С долгами в срок ООО «АвангардПласт» не рассчиталось, поэтому в отношении компании пришлось применять меры принудительного исполнения. Организации следовало уплатить исполнительский сбор 52,5 тыс. рублей, на её банковские счета обратили взыскание.
Полную сумму долга, а также исполнительский сбор списали со счёта должника, сообщили в пресс-службе УФССП России по Белгородской области.
Ранее приставам пришлось «выбивать» 7,6 млн рублей долга со старооскольского завода АО «ОЗММ». Более 3 млн рублей за нарушение договора по поставке товаров заплатило белгородское ООО «ДСУ 31» московской компании. 6,8 млн рублей взыскали с «Энерготеха» по решению Арбитражного суда Тамбовской области.