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Posted 9 декабря 2019, 07:23

Published 9 декабря 2019, 07:23

Modified 20 августа 2024, 01:23

Updated 20 августа 2024, 01:23

Компания заплатила белгородцу 750 тысяч рублей за сорванные сроки работ

Компания заплатила белгородцу 750 тысяч рублей за сорванные сроки работ

9 декабря 2019, 07:23
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Судебные приставы
Кроме этого, с ООО «АвангардПласт» взыскали 52,5 тыс. рублей исполнительского сбора.

Организация должна была выплатить 500 тыс. рублей неустойки за сорванные сроки работ по договору и штраф 250 тыс., соответствующий документ поступил на исполнение судебным приставам. Сумму полагалось перевести жителю Белгородского района.

С долгами в срок ООО «АвангардПласт» не рассчиталось, поэтому в отношении компании пришлось применять меры принудительного исполнения. Организации следовало уплатить исполнительский сбор 52,5 тыс. рублей, на её банковские счета обратили взыскание.

Полную сумму долга, а также исполнительский сбор списали со счёта должника, сообщили в пресс-службе УФССП России по Белгородской области.

Ранее приставам пришлось «выбивать» 7,6 млн рублей долга со старооскольского завода АО «ОЗММ». Более 3 млн рублей за нарушение договора по поставке товаров заплатило белгородское ООО «ДСУ 31» московской компании. 6,8 млн рублей взыскали с «Энерготеха» по решению Арбитражного суда Тамбовской области.

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#Новости#Общество#Белгородский район#Судебные приставы#Долг#Работы
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