Компания заплатила белгородцу 750 тысяч рублей за сорванные сроки работ

С долгами в срок ООО «АвангардПласт» не рассчиталось, поэтому в отношении компании пришлось применять меры принудительного исполнения. Организации следовало уплатить исполнительский сбор 52,5 тыс. рублей, на её банковские счета обратили взыскание.