Вне зоны доступа: где в Белгородской области нет связи и интернета?

Posted 6 декабря 2019, 16:00
Published 6 декабря 2019, 16:00
Modified 1 декабря 2024, 08:46
Updated 1 декабря 2024, 08:46
О том, что в Белгородской области стараются провести интернет в каждый дом, говорится на многочисленных заседаниях. А вот о том, что во многих населённых пунктах региона нет ни мобильной сети, ни выхода в Сеть, обычно умалчивают. Мы решили узнать у наших читателей, где в области отсутствует интернет или покрытие мобильных операторов.
«Оптоволокно есть почти везде»
В департаменте цифрового развития Белгородской области нам сообщили, что до населённых пунктов области, в которых проживает 92% белгородцев, проведено оптоволокно от ПАО «Ростелеком». Все населённые пункты, на территории которых находятся социально значимые объекты, обеспечены магистральной телекоммуникационной инфраструктурой. На территории области реализуется масштабный социальный проект «Устранение цифрового неравенства», который призван обеспечить каждого жителя области возможностью доступа в сеть Интернет.
Однако то ли белгородцы намеренно ищут себе проблемы, которые нужно превозмогать, то ли ситуация на самом деле не такая радужная. Для 8% неохваченных проектом белгородцев жалоб многовато.
«Глухо, как в танке»
Оказалось, что работой интернет-провайдеров и операторов сотовой связи недовольны многие жители региона и областного центра. Проводной интернет за пределами города – редкость. Так, в Майском кабеля нет, провайдеры отказываются проводить проводной интернет из-за того, что большая часть квартир и домов куплена в ипотеку. По словам Марии Антоненко, жители уже трижды обращались с коллективным заявлением, но получали отказ. Наталья Огурцова говорит, что похожие проблемы в Октябрьском. Мобильный сигнал есть не везде, а в выходные дни пропадает и он. Видимо, тоже решает отдохнуть.
Карты покрытия мобильных операторов не всегда соответствуют действительности. В некоторых районах, где заявлен высокоскоростной 4G, еле-еле ловит E, да и тот сильно зависит от погоды и времени суток.
Мы вообще не видим альтернативы проводному интернету. То, что идёт по кабелю, не зависит от местоположения дома и погоды за окном. У нас на хуторе несколько улиц. И вот именно по нашей стороне дома находятся как бы в чаше, да ещё и лес с одной стороны. Выходишь на улицу, проходишь метров сто – сеть и интернет есть. Возвращаешься – всё по нулям. Дочь на работу пыталась отправить несколько документов (в формате Word – прим. ред.), а день был дождливый. Так вот телефон пришлось выносить на огород, накрывать от дождя тазиком и оставлять на час, чтобы сообщения «прогрузились». Ирина, жительница Яковлевского горокруга
Николай Доценко из Борисовки жалуется, что интернет есть только в центре. На окраине населённого пункта «глухо, как в танке». В селе Грязное в Прохоровском районе нет интернета, людям приходится «возвышаться над миром» и искать точку, где ловит связь. Не лучше обстоят дела и в селе Суворово. Здесь люди не могут даже позвонить, не говоря уже о том, чтобы найти интересующую информацию в Сети.
Мы живём в частном секторе, нам сказали, что лучше и не будет, потому что провод лежит в земле и большое расстояние от коробки основной, но в самом-то начале всё было и неплохо. Елена Б, из обращения в «Яндекс.Районах»
В селе Серебрянка Новооскольского городского округа нет ни сотовой связи, ни проводного интернета. Из-за того, что село находится в большой естественной впадине, здесь не ловит сотовая связь. А о кабельном интернете остаётся только мечтать.
Встречаются перебои и в самом Белгороде. В некоторых домах и районах не работает мобильный интернет, но здесь хотя бы есть возможность подключиться к кабелю.
Бульвар Строителей 16. Квартира выходит окнами на ул. Клыкова (таунхаусы). Мобильный интернет в квартире не ловит. Такси невозможно вызвать, пока не подключу интернет через роутер! Ян С., из обращения в «Яндекс.Районах»
Чуть-чуть – не считается!
В департаменте цифрового развития Белгородской области также сообщили, что на территории области практически отсутствуют сёла, где нет ни одного оператора сотовой связи. «Практически» – понятие очень растяжимое. Учитывая тот факт, что такие населённые пункты вообще есть, а, по идее, их быть не должно. Проблемы с сотовой связью наблюдаются в населённых пунктах Белгородской области с малой плотностью населения (численностью не более 100 человек) или сложным рельефом местности. Замечание про сложный рельеф вообще звучит странно, если учесть тот факт, что в области очень много меловых гор, перепадов уровня почвы и подобных прелестей природы.
В департаменте сообщили, что сегодня реализуется программа «Цифровая экономика Российской Федерации» и до 2021 года будет обеспечена инфраструктура для социально значимых объектов в отдалённых сельских территориях. На вопрос, когда же оптоволокно придёт в каждый дом области, а не только в социально значимый, нам не ответили.
Зато рассказали, каким требованиям должен отвечать населённый пункт, чтобы в него провели оптоволокно. Оказывается, в нём всего-то должно жить не менее 250 человек. Сейчас на федеральном уровне планируется внесение поправок в закон, согласно которым планируется установка точек доступа Wi-Fi в населённых пунктах от 100 до 250 жителей. Также добавили, что развитие инфраструктуры широкополосного доступа в сеть Интернет происходит за счёт инвестиций операторов связи. Софинансирование таких мероприятий из областного бюджета не предусмотрено.
Меж тем начальник департамента цифрового развития Белгородской области Евгений Мирошников рассказал, что проблемы с подключением жителей некоторых сёл и частных домов к высокоскоростному интернету не всегда связаны с отсутствием финансирования. Зачастую проложить кабель под землёй невозможно, поэтому пришлось задуматься о новой технологии. Проблему планируют решать при помощи опор ЛЭП, по которым хотят пустить подвесные кабели оптоволокна. Насколько эффективна будет такая система и как скоро долгожданный интернет и связь постучатся в дом каждого белгородца, остаётся неизвестным.