Вне зоны доступа: где в Белгородской области нет связи и интернета?

Мы вообще не видим альтернативы проводному интернету. То, что идёт по кабелю, не зависит от местоположения дома и погоды за окном. У нас на хуторе несколько улиц. И вот именно по нашей стороне дома находятся как бы в чаше, да ещё и лес с одной стороны. Выходишь на улицу, проходишь метров сто – сеть и интернет есть. Возвращаешься – всё по нулям. Дочь на работу пыталась отправить несколько документов (в формате Word – прим. ред.), а день был дождливый. Так вот телефон пришлось выносить на огород, накрывать от дождя тазиком и оставлять на час, чтобы сообщения «прогрузились». Ирина, жительница Яковлевского горокруга