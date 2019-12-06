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Posted 6 декабря 2019, 11:59

Published 6 декабря 2019, 11:59

Modified 1 декабря 2024, 08:51

Updated 1 декабря 2024, 08:51

Свидетель по делу Наумова не вспомнил важных деталей

Свидетель по делу Наумова не вспомнил важных деталей

6 декабря 2019, 11:59
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Суд
Очередное заседание состоялось 6 декабря в Свердловском районном суде Белгорода.

В ходе дачи показаний свидетель сказал, что ему незачем помнить детали подготовки операции и задержания обвиняемого.

В зале Свердловского районного суда состоялось очередное заседание по делу Юрия Наумова, обвиняемого в получении взятки. В суде дали свои показания два свидетеля, в том числе сотрудник отдела экономической безопасности УФСБ по Белгородской области. Он участвовал в оперативно-разыскных мероприятиях относительно Юрия Наумова, присутствовал при задержании и составлял документацию.

В своих показаниях сотрудник сообщил, что с рапорта была снята копия, которую сразу передали в Следственный комитет, то есть оригинал в следком предоставили не сразу. Впоследствии копию заменили на оригинал, а копию лично уничтожил. Правда, через какое-то время в своих же показаниях оперуполномоченный сообщил, что перед заседанием суда читал свой рапорт. На просьбу пояснить, где он его взял, тот ответил неожиданно.

Сотрудник УФСБ: Копия рапорта снимается с того документа, который был направлен в Следственный комитет.

Сергей Многолет: Разве вы полчаса назад не заявили, что вы (лично – прим. ред.) уничтожили копию?

Сотрудник УФСБ: Да какая разница? Может, я десять этих копий снял, правильно?

На большую часть вопросов сотрудник УФСБ отвечал, что не помнит. Такой же ответ он дал на вопрос, обрабатывался ли специальной краской пакет с деньгами или помечены были только купюры. Этот факт важен, так как непонятно, брал ли Наумов лично деньги в руки или прикасался только к целлофановому файлу.

Оперуполномоченный в ответе адвокату Наумова Елене Палымовой сказал, что Образцов пришёл в УФСБ без денег. Купюры для проведения операции он якобы предоставил позже. Однако через некоторое время сотрудник УФСБ сообщил, что не помнит, были ли деньги у Образцова при себе сразу.

Адвокат Сергей Многолет поинтересовался, с чем связана такая забывчивость свидетеля, когда несколько минут назад он утверждал одно, а следом сообщает, что вообще не помнит деталей происходящего.

Отдельные моменты я не помню, и у меня нет времени восстанавливать их в своей памяти. Да и незачем. Всё, что было сделано и проведено – изложено в документах, которые находятся в уголовном деле. Сотрудник УФСБ

Следующее заседание назначено на 12 декабря. На нём планируется выслушать эксперта и ещё одного свидетеля.

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