Свидетель по делу Наумова не вспомнил важных деталей

В своих показаниях сотрудник сообщил, что с рапорта была снята копия, которую сразу передали в Следственный комитет, то есть оригинал в следком предоставили не сразу. Впоследствии копию заменили на оригинал, а копию лично уничтожил. Правда, через какое-то время в своих же показаниях оперуполномоченный сообщил, что перед заседанием суда читал свой рапорт. На просьбу пояснить, где он его взял, тот ответил неожиданно.