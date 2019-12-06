Евгений Савченко хочет оставить белгородских чиновников без служебных авто

Помимо этого, у региональных и муниципальных чиновников сокращается необходимость в переездах в связи с развитием видеосвязи и информационных технологий. К слову, ранее с аналогичной инициативой выступал глава Липецкой области Игорь Артамонов: часть автопарка он хотел продать на аукционе, а вырученные деньги потратить на решение социально-экономических проблем в регионе.