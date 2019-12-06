Евгений Савченко хочет оставить белгородских чиновников без служебных авто

Posted 6 декабря 2019, 09:06
Published 6 декабря 2019, 09:06
Modified 20 августа 2024, 03:15
Updated 20 августа 2024, 03:15
Сейчас успешность чиновника оценивается его доступностью и реализацией большого количества проектов, заявил губернатор в интервью в эфире телеканала «Мир Белогорья». При этом содержание парка дорого обходится бюджету, а арендованный транспорт, по мнению Савченко, экономически выгоднее.
В качестве примера он привёл проект «Управление здоровьем»: семейным врачам, работающим в сельской местности, предложили выбрать между сокращением финансирования из-за покупки автомобилей и доплатами за пользование личным транспортом или водителем. По словам губернатора, последний вариант в десять раз дешевле служебного авто.
Помимо этого, у региональных и муниципальных чиновников сокращается необходимость в переездах в связи с развитием видеосвязи и информационных технологий. К слову, ранее с аналогичной инициативой выступал глава Липецкой области Игорь Артамонов: часть автопарка он хотел продать на аукционе, а вырученные деньги потратить на решение социально-экономических проблем в регионе.