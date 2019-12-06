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Posted 6 декабря 2019, 09:06

Published 6 декабря 2019, 09:06

Modified 20 августа 2024, 03:15

Updated 20 августа 2024, 03:15

Евгений Савченко хочет оставить белгородских чиновников без служебных авто

Евгений Савченко хочет оставить белгородских чиновников без служебных авто

6 декабря 2019, 09:06
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Автомобили
По мнению главы региона, эта система устарела и не является показателем важности.

Сейчас успешность чиновника оценивается его доступностью и реализацией большого количества проектов, заявил губернатор в интервью в эфире телеканала «Мир Белогорья». При этом содержание парка дорого обходится бюджету, а арендованный транспорт, по мнению Савченко, экономически выгоднее.

В качестве примера он привёл проект «Управление здоровьем»: семейным врачам, работающим в сельской местности, предложили выбрать между сокращением финансирования из-за покупки автомобилей и доплатами за пользование личным транспортом или водителем. По словам губернатора, последний вариант в десять раз дешевле служебного авто.

Помимо этого, у региональных и муниципальных чиновников сокращается необходимость в переездах в связи с развитием видеосвязи и информационных технологий. К слову, ранее с аналогичной инициативой выступал глава Липецкой области Игорь Артамонов: часть автопарка он хотел продать на аукционе, а вырученные деньги потратить на решение социально-экономических проблем в регионе.

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#Новости#Общество#Автомобили#Чиновники#Правительство области
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