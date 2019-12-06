Эксперты раскрыли способы снижения рисков коррупции

Posted 6 декабря 2019, 17:55
Published 6 декабря 2019, 17:55
Modified 17 сентября 2022, 16:36
Updated 17 сентября 2022, 16:36
Эксперты самых крупных компаний России, среди которых были представители «РОСНАНО», «Россетей», «Транснефти», «Аэрофлота», «Росатома» и «Роскосмоса», обсуждали проблемы применения антикоррупционных практик, а также произвели оценку их эффективности, сообщает NewsNN.
Во встрече также были задействованы глава направления комплаенс Юлия Циндик и руководитель направления по информационной безопасности «РОСНАНО» Александр Жиганов. Они в деталях рассказали о программе компании, направленной на борьбу с коррупцией, которая основана на риск-ориентированном подходе. Они пояснили, что каждый сотрудник предприятия ознакамливается с Кодексом этики и антикоррупционной политикой, после чего проходит тестирование. Циндик объяснила, что аттестация по международному стандарту ISO 37001:2016 «Система менеджмента противодействия коррупции» представляет собой весьма эффективный инструмент.
Как добавила ответственный секретарь Антикоррупционной хартии российского бизнеса, директор Центра мониторинга законодательства РСПП Ирина Котелевская, в РФ хотят создать свой рейтинг предприятий по критерию качества антикоррупционной политики. Она пояснила, что некоторые компании уже подверглись независимой проверке, организуемой Антикоррупционной хартией российского бизнеса. Благодаря этой оценке компании получают большие репутационные преимущества перед своими конкурентами.
По ожиданиям Котелевской, государство будет брать в расчет итоги такого рода аудитов и признавать важность саморегулирования в этой сфере.