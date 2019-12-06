Эксперты раскрыли способы снижения рисков коррупции

Во встрече также были задействованы глава направления комплаенс Юлия Циндик и руководитель направления по информационной безопасности «РОСНАНО» Александр Жиганов. Они в деталях рассказали о программе компании, направленной на борьбу с коррупцией, которая основана на риск-ориентированном подходе. Они пояснили, что каждый сотрудник предприятия ознакамливается с Кодексом этики и антикоррупционной политикой, после чего проходит тестирование. Циндик объяснила, что аттестация по международному стандарту ISO 37001:2016 «Система менеджмента противодействия коррупции» представляет собой весьма эффективный инструмент.