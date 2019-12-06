Белгородские депутаты согласились запретить продажу разбавленного топлива

Какой-то замкнутый круг получается. Нам народ на встречах всегда задаёт вопросы, в том числе и про топливо. Кто-то же должен выйти с инициативой и сказать: хватит, ребята, воду лить! Или давайте прикрываться законом о проверках предпринимателей, а вода и дальше будет литься в солярку. Давайте выйдем с инициативой об изменении федерального законодательства. Геннадий Шипулин