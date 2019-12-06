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Posted 6 декабря 2019, 12:47

Published 6 декабря 2019, 12:47

Modified 20 августа 2024, 01:23

Updated 20 августа 2024, 01:23

Белгородские депутаты согласились запретить продажу разбавленного топлива

Белгородские депутаты согласились запретить продажу разбавленного топлива

6 декабря 2019, 12:47
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Бензин
Проблему некачественного бензина и других видов автомобильного топлива обсудили на заседании комитетов областной Думы.

Начальник отдела регионального Росстандарта Юрий Хлудеев рассказал 6 декабря на совместном заседании комитетов облдумы, что в отдел в 2019 году поступило десять жалоб и 14 обращений по недоливу бензина на автозаправках. Эти жалобы в итоге не подтвердились.

Также проблемный на сегодня момент – что на некоторых АЗС продают нефтепродукты, которые не подходят под нормы техрегламента Таможенного союза.

По словам Хлудеева, «моторное топливо», «газойль», «дистиллят газового конденсата» не предназначены для заправки автомобилей. Содержание серы в них превышает нормы в десятки раз, а сера приводит к преждевременной поломке двигателя и выхлопной системы автомобиля.

Росстандарт два года пытается повлиять на ситуацию, но пока не удаётся добиться изменений в законодательстве.

Депутат областной Думы Геннадий Шипулин предложил выйти с инициативой по изменению профильных федеральных законов.

Какой-то замкнутый круг получается. Нам народ на встречах всегда задаёт вопросы, в том числе и про топливо. Кто-то же должен выйти с инициативой и сказать: хватит, ребята, воду лить! Или давайте прикрываться законом о проверках предпринимателей, а вода и дальше будет литься в солярку. Давайте выйдем с инициативой об изменении федерального законодательства. Геннадий Шипулин

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#Евгений Грицков#Юрий хлудеев#Новости#Экономика#Комитеты#Геннадий Шипулин#Бензин#Белгородская областная Дума#Топливо#АЗС#Технический регламент
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