Белгородские депутаты согласились запретить продажу разбавленного топлива

Posted 6 декабря 2019, 12:47
Published 6 декабря 2019, 12:47
Modified 20 августа 2024, 01:23
Updated 20 августа 2024, 01:23
Начальник отдела регионального Росстандарта Юрий Хлудеев рассказал 6 декабря на совместном заседании комитетов облдумы, что в отдел в 2019 году поступило десять жалоб и 14 обращений по недоливу бензина на автозаправках. Эти жалобы в итоге не подтвердились.
Также проблемный на сегодня момент – что на некоторых АЗС продают нефтепродукты, которые не подходят под нормы техрегламента Таможенного союза.
По словам Хлудеева, «моторное топливо», «газойль», «дистиллят газового конденсата» не предназначены для заправки автомобилей. Содержание серы в них превышает нормы в десятки раз, а сера приводит к преждевременной поломке двигателя и выхлопной системы автомобиля.
Росстандарт два года пытается повлиять на ситуацию, но пока не удаётся добиться изменений в законодательстве.
Депутат областной Думы Геннадий Шипулин предложил выйти с инициативой по изменению профильных федеральных законов.
Какой-то замкнутый круг получается. Нам народ на встречах всегда задаёт вопросы, в том числе и про топливо. Кто-то же должен выйти с инициативой и сказать: хватит, ребята, воду лить! Или давайте прикрываться законом о проверках предпринимателей, а вода и дальше будет литься в солярку. Давайте выйдем с инициативой об изменении федерального законодательства. Геннадий Шипулин