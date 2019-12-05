В Белгородской области безработные находят работу быстрее всех в Черноземье

Posted 5 декабря 2019, 09:18
Published 5 декабря 2019, 09:18
Modified 20 августа 2024, 00:48
Updated 20 августа 2024, 00:48
Росстат подсчитал количество безработных в Белгородской области. Регион отметился высоким уровнем занятости населения в возрасте от 15 до 72 лет.
Согласно анализу Росстата, этот показатель в Белгородской области составляет 61,1 %. Недалеко от лидера ушли Липецкая и Курская области – 60 % и 58,7 % соответственно.
Однако по уровню безработицы Белгородская область отличиться не смогла: вместе с Тамбовской и Курской областями показатель региона составил 3,7 %, тогда как в Воронежской области – 2,9 %. В Липецкой области безработицу оценивают в 3,6 %. Для сравнения, в Орловской области она оказалась на уровне в 5,1 %.
Вместе с этим белгородцы тратят на поиск работы в среднем пять месяцев, что является самым высоким показателем среди регионов Черноземья. Хуже всего ситуация в Тамбовской области – на трудоустройство здесь уходит 9,5 месяца.
По числу официально зарегистрированных безработных Белгородская область попала на второе место (31 тыс. человек). Лидером оказалась Воронежская область (34 тыс.), далее идут Липецкая (22 тыс.), Курская (21 тыс.), Тамбовская (19 тыс.) и Орловская (18 тыс.) области. В целом по России средний уровень безработицы составил 4,4 %, уровень занятости – 59,7 %, а время поиска работы – 6,4 месяца, сообщает РБК.