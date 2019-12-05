В Белгородской области безработные находят работу быстрее всех в Черноземье

Однако по уровню безработицы Белгородская область отличиться не смогла: вместе с Тамбовской и Курской областями показатель региона составил 3,7 %, тогда как в Воронежской области – 2,9 %. В Липецкой области безработицу оценивают в 3,6 %. Для сравнения, в Орловской области она оказалась на уровне в 5,1 %.