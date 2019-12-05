В Белгороде водителя автобуса оштрафовали по видео в соцсети

Posted 5 декабря 2019, 06:37
Published 5 декабря 2019, 06:37
Modified 20 августа 2024, 03:15
Updated 20 августа 2024, 03:15
Запись с другой машины выложили в одном из пабликов 2 декабря: на ней видно, как водитель автобуса на проспекте Б. Хмельницкого выехал на встречную полосу и создал аварийную ситуацию.
Нарушение заметили полицейские во время мониторинга соцсетей, уточнили в региональном управлении МВД. Избежать наказания нарушителю не удалось – на него составили административный протокол.
За выезд на встречную полосу водителю грозит штраф в размере 5 тыс. рублей или лишение прав на срок от четырёх месяцев до полугода.