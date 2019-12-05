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Posted 5 декабря 2019, 06:37

Published 5 декабря 2019, 06:37

Modified 20 августа 2024, 03:15

Updated 20 августа 2024, 03:15

В Белгороде водителя автобуса оштрафовали по видео в соцсети

В Белгороде водителя автобуса оштрафовали по видео в соцсети

5 декабря 2019, 06:37
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Штраф
Выезд на встречную полосу зафиксировал видеорегистратор на встречном автомобиле.

Запись с другой машины выложили в одном из пабликов 2 декабря: на ней видно, как водитель автобуса на проспекте Б. Хмельницкого выехал на встречную полосу и создал аварийную ситуацию.

Нарушение заметили полицейские во время мониторинга соцсетей, уточнили в региональном управлении МВД. Избежать наказания нарушителю не удалось – на него составили административный протокол.

За выезд на встречную полосу водителю грозит штраф в размере 5 тыс. рублей или лишение прав на срок от четырёх месяцев до полугода.

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