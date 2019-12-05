Родственники Наумова готовы продать квартиру для оплаты штрафа

Posted 5 декабря 2019, 13:56
Published 5 декабря 2019, 13:56
Modified 1 декабря 2024, 07:17
Updated 1 декабря 2024, 07:17
Заседание по делу Юрия Наумова прошло в белгородском суде 5 ноября. В ходе заседания были допрошены родственники и бывшие коллеги подсудимого.
Мать Наумова Валентина сообщила, что у неё в собственности находится квартира и недостроенный дом. Сейчас женщина проживает в доме.
Мать обвиняемого рассказала, что сейчас находится на пенсии и продолжает работать, зарплата невысокая, заплатить судебный штраф сына она не может. Однако в случае если суд сочтёт возможным назначить наказание в виде штрафа, а не лишения свободы, она готова продать трёхкомнатную квартиру. Валентина Наумова и её младший сын Игорь Наумов уже заключили договор с риелторской компанией.
Сейчас мы выставили цену в 3 миллиона, вторичное жильё плохо продаётся. Трёхкомнатная квартира 1993 года постройки. Пока ещё не продали. Может быть, будем уменьшать (стоимость – прим. ред.), если нужно будет быстро продать. На данный момент это единственная возможность у нашей семьи оплатить такой штраф. Валентина Наумова
В случае если Юрия Наумова приговорят к лишению свободы, женщина не видит необходимости продавать имущество.
Жена Юрия Наумова Ирина сообщила, что сейчас её семья находится в сложной финансовой ситуации: женщине с тремя детьми приходится фактически выживать на деньги, которые остаются после оплаты всех счетов и оплаты кредита мужа. Наумов собирался продать старый автомобиль Jeep Cherokee 2005 года выпуска. Но, ещё не продав машину, взял кредит и купил Jeep Liberty 2008 года выпуска. После задержания Наумова в октябре 2018 года на его имущество наложили арест, то есть женщина не может продать старый автомобиль и оплатить этими деньгами кредит, как задумывалось изначально.
Напомним, бывший начальник управления земельных отношений администрации Белгорода был задержан по подозрению в получении взятки. С ноября 2018 года Юрий Наумов находится в СИЗО.