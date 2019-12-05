bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 декабря 2019, 13:56

Published 5 декабря 2019, 13:56

Modified 1 декабря 2024, 07:17

Updated 1 декабря 2024, 07:17

Родственники Наумова готовы продать квартиру для оплаты штрафа

Родственники Наумова готовы продать квартиру для оплаты штрафа

5 декабря 2019, 13:56
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Суд
Очередное заседание по делу Юрия Наумова состоялось в Свердловском районном суде Белгорода.

Заседание по делу Юрия Наумова прошло в белгородском суде 5 ноября. В ходе заседания были допрошены родственники и бывшие коллеги подсудимого.

Мать Наумова Валентина сообщила, что у неё в собственности находится квартира и недостроенный дом. Сейчас женщина проживает в доме.

Мать обвиняемого рассказала, что сейчас находится на пенсии и продолжает работать, зарплата невысокая, заплатить судебный штраф сына она не может. Однако в случае если суд сочтёт возможным назначить наказание в виде штрафа, а не лишения свободы, она готова продать трёхкомнатную квартиру. Валентина Наумова и её младший сын Игорь Наумов уже заключили договор с риелторской компанией.

Сейчас мы выставили цену в 3 миллиона, вторичное жильё плохо продаётся. Трёхкомнатная квартира 1993 года постройки. Пока ещё не продали. Может быть, будем уменьшать (стоимость – прим. ред.), если нужно будет быстро продать. На данный момент это единственная возможность у нашей семьи оплатить такой штраф. Валентина Наумова

В случае если Юрия Наумова приговорят к лишению свободы, женщина не видит необходимости продавать имущество.

Жена Юрия Наумова Ирина сообщила, что сейчас её семья находится в сложной финансовой ситуации: женщине с тремя детьми приходится фактически выживать на деньги, которые остаются после оплаты всех счетов и оплаты кредита мужа. Наумов собирался продать старый автомобиль Jeep Cherokee 2005 года выпуска. Но, ещё не продав машину, взял кредит и купил Jeep Liberty 2008 года выпуска. После задержания Наумова в октябре 2018 года на его имущество наложили арест, то есть женщина не может продать старый автомобиль и оплатить этими деньгами кредит, как задумывалось изначально.

Напомним, бывший начальник управления земельных отношений администрации Белгорода был задержан по подозрению в получении взятки. С ноября 2018 года Юрий Наумов находится в СИЗО.

Материалы по теме
«Попковщина» в Белгородском районе: о проблемах взаимодействия власти и застройщиковБелгородский автоинспектор отпускал пьяных водителей за взяткиВ Белгороде экс-сотрудницу налоговой посадили на шесть лет за взятку
#Новости#Общество#Суд#Новости Белгорода#Эксклюзив
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика