Родственники Наумова готовы продать квартиру для оплаты штрафа

Жена Юрия Наумова Ирина сообщила, что сейчас её семья находится в сложной финансовой ситуации: женщине с тремя детьми приходится фактически выживать на деньги, которые остаются после оплаты всех счетов и оплаты кредита мужа. Наумов собирался продать старый автомобиль Jeep Cherokee 2005 года выпуска. Но, ещё не продав машину, взял кредит и купил Jeep Liberty 2008 года выпуска. После задержания Наумова в октябре 2018 года на его имущество наложили арест, то есть женщина не может продать старый автомобиль и оплатить этими деньгами кредит, как задумывалось изначально.