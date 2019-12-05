Бюджет Белгородской области на 2020 год имеет самый большой дефицит в Черноземье

Posted 5 декабря 2019, 07:22
Published 5 декабря 2019, 07:22
Modified 20 августа 2024, 04:40
Updated 20 августа 2024, 04:40
В Белгородской области финансовый документ приняли в первом чтении 21 ноября. Расходы впервые перешагнули через психологическую отметку и достигли 103,9 млрд рублей (+21,8 %), объём доходов по сравнению с 2019-м вырос на 19,3 %, до 97,5 млрд. Избежать существенного увеличения дефицита бюджета властям не удалось – показатель прибавил 79 % и составил 6,4 млрд.
Увеличился и дефицит казны Тамбовской области – на 20 % по сравнению с прогнозом на 2019 год, до 2,4 млрд рублей. Документ парламентарии тоже приняли в первом чтении, одобрив прогнозы доходов в 42,9 млрд (+10 %), а расходов – в 45,3 млрд (+11 %).
Рубеж в 100 млрд превысил и бюджет Воронежской области: доходы ожидаются на уровне 123,6 млрд рублей (+27,8 %), расходы – 124,2 млрд (+25,2 %). При этом дефицит пока составляет 574 млн, что на 73,9 % меньше от принятого в 2019 году.
При росте остальных статей бюджета сократился дефицит в Липецкой области. Объём доходов вырос на 15 %, до 61,3 млрд, расходов – на 11 %, до 64,4 млрд рублей. Дефицит по сравнению с первоначально принятым на текущий год уменьшился на 37 % и составил 3,1 млрд, пишет «Коммерсантъ».
К слову, на 2019 год бюджет Курской области принимался бездефицитным, а на следующий год – с преобладанием расходов над доходами на 730 млн. Первый показатель составил порядка 59,9 млрд рублей, второй – 59,1 млрд. Уже полностью одобрен финансовый документ на 2020 год в Орловской области. Расходы и доходы здесь вышли равными – 36,3 млрд.