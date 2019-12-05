Бюджет Белгородской области на 2020 год имеет самый большой дефицит в Черноземье

К слову, на 2019 год бюджет Курской области принимался бездефицитным, а на следующий год – с преобладанием расходов над доходами на 730 млн. Первый показатель составил порядка 59,9 млрд рублей, второй – 59,1 млрд. Уже полностью одобрен финансовый документ на 2020 год в Орловской области. Расходы и доходы здесь вышли равными – 36,3 млрд.