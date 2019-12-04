В Белгородской области завод накопил многомиллионный долг

Posted 4 декабря 2019, 08:52
Published 4 декабря 2019, 08:52
Modified 20 августа 2024, 00:48
Updated 20 августа 2024, 00:48
По решению Арбитражного суда Белгородской области завод должен был погасить задолженность в размере 7,6 млн рублей. Исполнительный документ поступил в Старооскольский районный отдел судебных приставов.
Поскольку должник пропустил срок добровольного исполнения, сотрудник службы обратил взыскание на банковские счета и вынес запрет на совершение регистрационных действий в отношении автопарка оскольского завода. Помимо этого, было ограничено проведение расходных операций по кассе в размере 50 %, а должника обязали каждые десять дней предоставлять на проверку кассовую книгу.
Однако к оплате долга руководство ОЗММ подтолкнули лишь угроза ареста имущества и уголовная ответственность. В региональном УФССП сообщили о полном погашении задолженности и взыскании 499 тыс. рублей исполнительского сбора.