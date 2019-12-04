В Белгородской области завод накопил многомиллионный долг

Поскольку должник пропустил срок добровольного исполнения, сотрудник службы обратил взыскание на банковские счета и вынес запрет на совершение регистрационных действий в отношении автопарка оскольского завода. Помимо этого, было ограничено проведение расходных операций по кассе в размере 50 %, а должника обязали каждые десять дней предоставлять на проверку кассовую книгу.