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Posted 4 декабря 2019, 08:52

Published 4 декабря 2019, 08:52

Modified 20 августа 2024, 00:48

Updated 20 августа 2024, 00:48

В Белгородской области завод накопил многомиллионный долг

В Белгородской области завод накопил многомиллионный долг

4 декабря 2019, 08:52
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Судебные приставы
Крупную сумму АО «ОЗММ» задолжало юридическому лицу.

По решению Арбитражного суда Белгородской области завод должен был погасить задолженность в размере 7,6 млн рублей. Исполнительный документ поступил в Старооскольский районный отдел судебных приставов.

Поскольку должник пропустил срок добровольного исполнения, сотрудник службы обратил взыскание на банковские счета и вынес запрет на совершение регистрационных действий в отношении автопарка оскольского завода. Помимо этого, было ограничено проведение расходных операций по кассе в размере 50 %, а должника обязали каждые десять дней предоставлять на проверку кассовую книгу.

Однако к оплате долга руководство ОЗММ подтолкнули лишь угроза ареста имущества и уголовная ответственность. В региональном УФССП сообщили о полном погашении задолженности и взыскании 499 тыс. рублей исполнительского сбора.

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#Новости#Экономика#Судебные приставы#Долг
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