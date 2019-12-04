Управляющие компании Белгорода незаконно освобождали от платежей председателей ТСЖ

Posted 4 декабря 2019, 14:39
Published 4 декабря 2019, 14:39
Modified 20 августа 2024, 02:03
Updated 20 августа 2024, 02:03
Прокуратура Белгорода проверяла работу управляющих компаний, обслуживающих многоквартирные дома, и выявила факты предоставления преференций председателям советов домов со стороны руководителей обслуживающих УК.
Несколько лет председатели советов не вносили обязательные платежи – в частности, за услуги по содержанию общедомового имущества – со ссылкой на заключённые с директором УК соглашения.
Такие соглашения в городской прокуратуре считают нелегитимными, они не подтверждались на собраниях собственников квартир. В результате долгое время нарушались права остальных жителей домов.
По требованиям жилищного законодательства, высшим органом управления ТСЖ является общее собрание собственников жилья. Председатель совета избирается на общем собрании, и только там можно принимать решение о выплате вознаграждений членам совета. А решение должно содержать условия и порядок выплаты и размер вознаграждения.
В прокуратуре Белгорода сообщили, что по указанным фактам внесены представления. В итоге нарушающие Жилищный кодекс соглашения были расторгнуты.