bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 декабря 2019, 14:39

Published 4 декабря 2019, 14:39

Modified 20 августа 2024, 02:03

Updated 20 августа 2024, 02:03

Управляющие компании Белгорода незаконно освобождали от платежей председателей ТСЖ

Управляющие компании Белгорода незаконно освобождали от платежей председателей ТСЖ

4 декабря 2019, 14:39
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Новости Белгорода
Председатели советов многоквартирных домов на протяжении нескольких лет не оплачивали услуги по содержанию общедомового имущества.

Прокуратура Белгорода проверяла работу управляющих компаний, обслуживающих многоквартирные дома, и выявила факты предоставления преференций председателям советов домов со стороны руководителей обслуживающих УК.

Несколько лет председатели советов не вносили обязательные платежи – в частности, за услуги по содержанию общедомового имущества – со ссылкой на заключённые с директором УК соглашения.

Такие соглашения в городской прокуратуре считают нелегитимными, они не подтверждались на собраниях собственников квартир. В результате долгое время нарушались права остальных жителей домов.

По требованиям жилищного законодательства, высшим органом управления ТСЖ является общее собрание собственников жилья. Председатель совета избирается на общем собрании, и только там можно принимать решение о выплате вознаграждений членам совета. А решение должно содержать условия и порядок выплаты и размер вознаграждения.

В прокуратуре Белгорода сообщили, что по указанным фактам внесены представления. В итоге нарушающие Жилищный кодекс соглашения были расторгнуты.

Материалы по теме
Белгородские управляющие компании будут контролировать жёстчеЗаплатить по счетам: почему управляющие компании Белгорода завышают тарифыБелгородцы взыскали с управляющей компании 140 тысяч рублей за затопленную квартиру
#Новости#Город#Нарушения#Платежи#Проверки#Управляющие компании#Новости Белгорода#Тсж#Прокуратура белгорода
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика