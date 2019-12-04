Управляющие компании Белгорода незаконно освобождали от платежей председателей ТСЖ

По требованиям жилищного законодательства, высшим органом управления ТСЖ является общее собрание собственников жилья. Председатель совета избирается на общем собрании, и только там можно принимать решение о выплате вознаграждений членам совета. А решение должно содержать условия и порядок выплаты и размер вознаграждения.