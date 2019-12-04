Судмедэксперт установил причину смерти солдата-срочника в Белгороде

Напомним, парень приехал в Белгород проходить службу в армии в войсковой части № 20925 и умер на второй день после приезда. Накануне он сообщил родителям и знакомым, что его отправили в наряд на мытьё туалета и он собирается отказываться. Родные высказали сомнения в истинности версии смерти от внезапной остановки сердца.