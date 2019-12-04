Судмедэксперт установил причину смерти солдата-срочника в Белгороде

Posted 4 декабря 2019, 13:48
Published 4 декабря 2019, 13:48
Modified 1 декабря 2024, 08:35
Updated 1 декабря 2024, 08:35
Судебно-медицинский эксперт Белгородского бюро судебно-медицинской экспертизы установил причину смерти в Белгороде на второй день службы солдата-срочника из Ставрополя. Точная причина смерти – острая коронарная недостаточность.
Коронарная недостаточность – это полное прекращение коронарного кровотока с неадекватным снабжением миокарда кислородом и питательными веществами. По статистике, в половине случаев возникает без предшествующих симптомов.
На сайте губернатора и правительства Белгородской области сообщают, что фельдшер медпункта и врачи скорой помощи сделали своевременно всё, чтобы спасти молодого человека.
Напомним, парень приехал в Белгород проходить службу в армии в войсковой части № 20925 и умер на второй день после приезда. Накануне он сообщил родителям и знакомым, что его отправили в наряд на мытьё туалета и он собирается отказываться. Родные высказали сомнения в истинности версии смерти от внезапной остановки сердца.
Сегодня, 4 декабря, его похоронили на родине. В Военном следственном отделе Следственного комитета по Воронежскому гарнизону проводят проверку по факту гибели солдата.