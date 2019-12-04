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Posted 4 декабря 2019, 13:48

Published 4 декабря 2019, 13:48

Modified 1 декабря 2024, 08:35

Updated 1 декабря 2024, 08:35

Судмедэксперт установил причину смерти солдата-срочника в Белгороде

Судмедэксперт установил причину смерти солдата-срочника в Белгороде

4 декабря 2019, 13:48
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
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Новости Белгорода
19-летний уроженец Ставрополья умер от острой коронарной недостаточности.

Судебно-медицинский эксперт Белгородского бюро судебно-медицинской экспертизы установил причину смерти в Белгороде на второй день службы солдата-срочника из Ставрополя. Точная причина смерти – острая коронарная недостаточность.

Коронарная недостаточность – это полное прекращение коронарного кровотока с неадекватным снабжением миокарда кислородом и питательными веществами. По статистике, в половине случаев возникает без предшествующих симптомов.

На сайте губернатора и правительства Белгородской области сообщают, что фельдшер медпункта и врачи скорой помощи сделали своевременно всё, чтобы спасти молодого человека.

Напомним, парень приехал в Белгород проходить службу в армии в войсковой части № 20925 и умер на второй день после приезда. Накануне он сообщил родителям и знакомым, что его отправили в наряд на мытьё туалета и он собирается отказываться. Родные высказали сомнения в истинности версии смерти от внезапной остановки сердца.

Сегодня, 4 декабря, его похоронили на родине. В Военном следственном отделе Следственного комитета по Воронежскому гарнизону проводят проверку по факту гибели солдата.

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