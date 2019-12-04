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Posted 4 декабря 2019, 07:16

Published 4 декабря 2019, 07:16

Modified 20 августа 2024, 00:48

Updated 20 августа 2024, 00:48

Россияне потратили на новые автомобили 2 трлн рублей

Россияне потратили на новые автомобили 2 трлн рублей

4 декабря 2019, 07:16
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В тройку самых популярных машин попала отечественная LADA.

С января по октябрь этого года россияне потратили на покупку новых легковых авто 2 трлн 038 млрд рублей. Такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат», отмечая, что результат на 6 % превысил прошлогодний.

Наибольшее предпочтение российские водители отдавали машинам марки KIA – на них за десять месяцев года потрачено 255 млрд рублей, что на 10 % больше, чем за аналогичный период 2018-го. На втором месте по популярности Toyota – 212 млрд (+1 %), замыкает тройку лидеров автомобиль отечественного производства – на LADA россияне потратили 186 млрд (+9 %).

Интерес к марке Hyundai вырос на 10 % по сравнению с прошлым годом, до 182 млрд рублей. Новоиспечённые владельцы Mercedes-Benz и BMW отдали за них 149 млрд и 142 млрд соответственно. Покупка новых Volkswagen, Renault и Skoda обошлась россиянам более чем в 100 млрд рублей.

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#Новости#Экономика#Рост#Рынок#Новые автомобили
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