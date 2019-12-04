Россияне потратили на новые автомобили 2 трлн рублей

Наибольшее предпочтение российские водители отдавали машинам марки KIA – на них за десять месяцев года потрачено 255 млрд рублей, что на 10 % больше, чем за аналогичный период 2018-го. На втором месте по популярности Toyota – 212 млрд (+1 %), замыкает тройку лидеров автомобиль отечественного производства – на LADA россияне потратили 186 млрд (+9 %).