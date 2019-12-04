Экономист допустил отмену пенсионной реформы в России

Posted 4 декабря 2019, 11:45
Published 4 декабря 2019, 11:45
Modified 20 августа 2024, 05:34
Updated 20 августа 2024, 05:34
О том, что российские власти могут отменить пенсионную реформу, говорит экономист Евгений Гонтмахер. По его словам, Фонд национального благосостояния (ФНБ) «просто пухнет от денег», набрав за неполный 2019 год 4 трлн. При этом на индексацию выплат рабочим пенсионерам ПФР требует всего 380 млрд рублей.
Эксперт считает, что президент РФ Владимир Путин пойдёт на меры социального популизма и просто раздаст деньги населению, правда, неизвестно, в какой форме. Такой шаг может подстегнуть рост поддержки и доверия к главе государства, а также станет отвлекающим манёвром в условиях кризиса в «эпоху большого транзита», утверждает Гонтмахер.
Вероятность этого сценария оценили опрошенные «Новыми известиями» эксперты. Так, политолог Аббас Галлямов считает, что при наличии экономической возможности власти могут позволить себе такой шаг. Тем более что он выгоден с точки зрения общественного мнения, но в провинции. В Москве претензии избирателей, как отмечает политолог, носят «абсолютно политический характер».
Профессор ВШЭ Олег Матвейчев называет отмену реформы ерундой, подчёркивая, что ФНБ существует для того, чтобы тратить деньги на национальное благосостояние. По его мнению, за счёт своих формулировок «Гонтмахер решил словить хайп».
Резко негативно высказался политолог Сергей Марков. По его словам, никакого «большого транзита» нет, а эта концепция является идеей противников президента РФ. В то же время пенсионную реформу эксперт называет политической и экономической ошибкой, однако не думает, что её полная отмена возможна.
Глава Центра развития региональной политики Илья Гращенков допустил, что к выборам начнут проводить очередные выплаты. К 2024 году потребуется длительное наращивание пенсий и единовременные выплаты перед голосованием, говорит эксперт. По его мнению, Гонтмахер прав в том, что будут «куда-то залезать» и «что-то раздавать».
Пётр Кирьян, руководитель лаборатории социальных исследований института региональных проблем, считает высказывание Гонтмахера гиперболизированным хотя бы по отсутствию начальных шагов в направлении расходования ФНБ. Пока же наблюдается чёткая линия нацпроектов и поисков точек для развития и прорыва. Сценарий экономиста, по мнению Кирьяна, маловероятен.