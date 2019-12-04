Экономист допустил отмену пенсионной реформы в России

Вероятность этого сценария оценили опрошенные «Новыми известиями» эксперты. Так, политолог Аббас Галлямов считает, что при наличии экономической возможности власти могут позволить себе такой шаг. Тем более что он выгоден с точки зрения общественного мнения, но в провинции. В Москве претензии избирателей, как отмечает политолог, носят «абсолютно политический характер».