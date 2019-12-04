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Posted 4 декабря 2019, 10:40

Published 4 декабря 2019, 10:40

Modified 20 августа 2024, 00:48

Updated 20 августа 2024, 00:48

Белгородцу грозит тюрьма за покупку картины за чужой счёт

Белгородцу грозит тюрьма за покупку картины за чужой счёт

4 декабря 2019, 10:40
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Мошенничество
Деньги пропали с карты 59-летней жительницы Белгорода.

Женщина обратилась в полицию с просьбой вычислить злоумышленника, который снял с её банковской карты 5,5 тыс. рублей. В ходе расследования сотрудники правоохранительных органов вышли на 23-летнего жителя областного центра.

Оказалось, что потерпевшая привязывала свою карту к телефону и ошиблась одной цифрой. Владелец этого номера воспользовался ситуацией, оплатив чужими деньгами покупку картины стоимостью 5,5 тыс. рублей.

Теперь молодой человек стал фигурантом уголовного дела, отметили в пресс-службе УМВД по Белгородской области. За кражу, совершённую с банковского счёта, ему грозит до шести лет лишения свободы.

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#Новости#Общество#Мошенничество#Уголовное дело#УМВД#Обман#Новости Белгорода#Картина#Банковские карты
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