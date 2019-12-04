Белгородцу грозит тюрьма за покупку картины за чужой счёт

Posted 4 декабря 2019, 10:40
Published 4 декабря 2019, 10:40
Modified 20 августа 2024, 00:48
Updated 20 августа 2024, 00:48
Женщина обратилась в полицию с просьбой вычислить злоумышленника, который снял с её банковской карты 5,5 тыс. рублей. В ходе расследования сотрудники правоохранительных органов вышли на 23-летнего жителя областного центра.
Оказалось, что потерпевшая привязывала свою карту к телефону и ошиблась одной цифрой. Владелец этого номера воспользовался ситуацией, оплатив чужими деньгами покупку картины стоимостью 5,5 тыс. рублей.
Теперь молодой человек стал фигурантом уголовного дела, отметили в пресс-службе УМВД по Белгородской области. За кражу, совершённую с банковского счёта, ему грозит до шести лет лишения свободы.