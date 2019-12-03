Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Прокуроры заставили белгородскую компанию погасить миллионный долг по зарплате

3 декабря 2019, 08:00
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Выплаты за сентябрь – октябрь получили 40 работников.

Нарушение выявили во время прокурорской проверки: ООО «Губкинский Ремтехсервис» оказалось должно своим сотрудникам за два месяца свыше 1 млн рублей. Помимо этого, Положение об оплате труда в компании не отвечало требованиям Трудового кодекса.

В отношении директора открыли административное дело, уточнили в пресс-службе Белгородской областной прокуратуры. Ему пришлось объяснять ситуацию в ООО на заседании межведомственной комиссии по обеспечению роста заработной платы, своевременности и полноты перечисления обязательных платежей.

Сейчас все долги перед сотрудниками компания погасила. В Положение об оплате труда внесены изменения.

На 1 ноября долг белгородских предприятий, не считая малый бизнес, перед сотрудниками составил 9,9 млн рублей. При этом судебные приставы вернули белгородцам за десять месяцев 67,5 млн рублей долгов по зарплате. В ноябре только с помощью приставов получили деньги бухгалтер «Нефтехимавтоматики» и работник ПСК «Подрядчик».

Материалы по теме
Выплаты долгов по зарплате ожидают в Белгородской области 558 человекСо счёта охранного предприятия в Белгороде списали долги по зарплате и налогамБелгородская УК выплатила миллионный долг по зарплате после ареста транспорта
#Новости#Прокуратура#Губкин#Долг по зарплате#Общество
Подпишитесь
Село Муром под Белгородом снова подверглось массивному обстрелу со стороны Украины
Сегодня, 14:46
Председатель горсовета Белгорода предложил провести учения по гражданской обороне
Сегодня, 12:30
Витраж Белгородской филармонии станет бронированным за счёт ударопрочной плёнки
Сегодня, 10:34
Белгородец про обстрел села: Дом затрясся и посыпались стёкла
Сегодня, 12:14
Пострадавшего от взрыва дрона ребёнка из Белгорода увезли в федеральный медцентр
Сегодня, 12:38
В Белгороде УК заставляла жильцов покупать скамейки в подвал
Вчера, 19:59