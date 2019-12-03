Прокуроры заставили белгородскую компанию погасить миллионный долг по зарплате

На 1 ноября долг белгородских предприятий, не считая малый бизнес, перед сотрудниками составил 9,9 млн рублей. При этом судебные приставы вернули белгородцам за десять месяцев 67,5 млн рублей долгов по зарплате. В ноябре только с помощью приставов получили деньги бухгалтер «Нефтехимавтоматики» и работник ПСК «Подрядчик».