Прокуроры заставили белгородскую компанию погасить миллионный долг по зарплате

Нарушение выявили во время прокурорской проверки: ООО «Губкинский Ремтехсервис» оказалось должно своим сотрудникам за два месяца свыше 1 млн рублей. Помимо этого, Положение об оплате труда в компании не отвечало требованиям Трудового кодекса.
В отношении директора открыли административное дело, уточнили в пресс-службе Белгородской областной прокуратуры. Ему пришлось объяснять ситуацию в ООО на заседании межведомственной комиссии по обеспечению роста заработной платы, своевременности и полноты перечисления обязательных платежей.
Сейчас все долги перед сотрудниками компания погасила. В Положение об оплате труда внесены изменения.
На 1 ноября долг белгородских предприятий, не считая малый бизнес, перед сотрудниками составил 9,9 млн рублей. При этом судебные приставы вернули белгородцам за десять месяцев 67,5 млн рублей долгов по зарплате. В ноябре только с помощью приставов получили деньги бухгалтер «Нефтехимавтоматики» и работник ПСК «Подрядчик».