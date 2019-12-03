Пожаловаться на некачественные новогодние подарки белгородцы могут на горячую линию

С 2 по 21 декабря этого года жители региона смогут узнать, как подобрать качественные и безопасные игрушки, одежду и обувь, новогодние подарки и детское питание. Специалисты службы ответят на вопросы потребителей о действующих нормативных гигиенических требованиях к товарам.