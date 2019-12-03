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Posted 3 декабря 2019, 12:40

Published 3 декабря 2019, 12:40

Modified 20 августа 2024, 00:47

Updated 20 августа 2024, 00:47

Пожаловаться на некачественные новогодние подарки белгородцы могут на горячую линию

Пожаловаться на некачественные новогодние подарки белгородцы могут на горячую линию

3 декабря 2019, 12:40
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
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Новости Белгорода
В Роспотребнадзоре проконсультируют по детским подаркам.

Областное управление Роспотребнадзора запускает специальную горячую линию. Проект ведомство реализует вместе с Консультационным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области». Главными вопросами станут качество и безопасность детских товаров, а также выбор подарков к Новому году.

С 2 по 21 декабря этого года жители региона смогут узнать, как подобрать качественные и безопасные игрушки, одежду и обувь, новогодние подарки и детское питание. Специалисты службы ответят на вопросы потребителей о действующих нормативных гигиенических требованиях к товарам.

Позвонить на горячую линию можно с 10 до 12 и с 13 до 17 часов по номерам: 8-800-222-04-31 и 51-98-72.

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