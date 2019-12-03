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Posted 3 декабря 2019, 07:46

Published 3 декабря 2019, 07:46

Modified 20 августа 2024, 00:47

Updated 20 августа 2024, 00:47

Неуплата штрафа стоила директору белгородской компании свободы

Неуплата штрафа стоила директору белгородской компании свободы

3 декабря 2019, 07:46
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Налоги
Замены наказания добился судебный пристав.

Ранее директор местной оптовой компании стал фигурантом уголовного дела за уклонение от уплаты налогов. Ему назначили штраф в размере 250 тыс. рублей, однако с его оплатой белгородец не спешил, несмотря на предупреждения о последствиях.

Поскольку требования директор компании в добровольный срок не исполнил, а погасил только 76 тыс. рублей, пристав попросил суд заменить наказание. По данным регионального управления ФССП, вместо выплаты остатка штрафа должнику на год ограничили свободу.

Теперь он не сможет менять место жительства и выезжать за пределы области без согласия уголовно-исполнительной инспекции.

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#Новости#Общество#Налоги#Судебные приставы#Ограничение свободы
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