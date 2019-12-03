Маршрутка прижала ребёнка к бордюру на трассе в Белгородской области

Posted 3 декабря 2019, 10:07
Published 3 декабря 2019, 10:07
Modified 1 декабря 2024, 07:58
Updated 1 декабря 2024, 07:58
Около семи часов утра на трассе Новосадовый – Севрюково в Белгородском районе автобус Skania забуксовал в снегу. Возле Ближней Игуменки 63-летний водитель попросил пассажиров покинуть салон.
Мужчина попытался преодолеть подъём, но автобус занесло. Из-за этого он наехал на 11-летнюю девочку, которая тоже вышла из салона и была рядом. По словам очевидцев, автобус прижал школьницу к бордюру. Её отвезли в детскую областную больницу, медики диагностировали у пациентки перелом таза.
По сообщениям очевидцев, происшествие случилось с автобусом № 114с. Они же рассказали в соцсетях, что после случившегося водитель скрылся. В региональном УМВД эту информацию не подтвердили.
Это второе ДТП за сутки, произошедшее с автобусом на дорогах Белгородской области: ещё одно зарегистрировали в Архангельском Старооскольского горокруга. Среди пострадавших – 11-летняя девочка, у неё сломана ключица.