Маршрутка прижала ребёнка к бордюру на трассе в Белгородской области

Мужчина попытался преодолеть подъём, но автобус занесло. Из-за этого он наехал на 11-летнюю девочку, которая тоже вышла из салона и была рядом. По словам очевидцев, автобус прижал школьницу к бордюру. Её отвезли в детскую областную больницу, медики диагностировали у пациентки перелом таза.