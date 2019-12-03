Четверть жителей России принимали участие в волонтёрской деятельности

Posted 3 декабря 2019, 17:35
Published 3 декабря 2019, 17:35
Modified 29 июля 2022, 13:36
Updated 29 июля 2022, 13:36
48 % опрошенных ответили, что уверены в помощи со стороны окружающих людей. 23 % рассказали, что являются действующими или бывшими волонтёрами. Всего в волонтёрской деятельности принимали участие 87 % жителей России, сообщает rbc.ru.
Исследование проводилось в ноябре 2019 года. Так, большинство опрошенных сообщили, что участвовали в субботниках. Две трети из них отметили, что занимались уборкой территорий, а половина — участвовали в программах благоустройства улиц и жилых дворов.
Кроме того, чаще всего россияне помогают бездомным, людям с ограниченными возможностями или сиротам. В этой деятельности признались 37 % респондентов.
Также более 40 % опрошенных помогают бездомным животным: подкармливают их или подыскивают им дом.
Меньше всего население России помогает в области репетиторства, юридической помощи и патриотического воспитания.
Специалисты установили, что молодёжь охотнее оказывает помощь области образования, а поколение среднего возраста — в области экологии.
Прошлый год в России был годом волонтёра и добровольца. В стране также установили новый праздник — День волонтёра, который отмечают 5 декабря. Эта дата была выбрана не случайно и совпадает с международным днем волонтёра, организованного в 1985 году по приказу Генассамблеи ООН.