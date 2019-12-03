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Posted 3 декабря 2019, 17:35

Published 3 декабря 2019, 17:35

Modified 29 июля 2022, 13:36

Updated 29 июля 2022, 13:36

Четверть жителей России принимали участие в волонтёрской деятельности

Четверть жителей России принимали участие в волонтёрской деятельности

3 декабря 2019, 17:35
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Эксперты из фонда «Общественное мнение» (ФОМ) в ходе исследования установили, что 87 % населения России занимались волонтёрством. Но назвать себя действующим или бывшим волонтёром смогли только четверть из них.

48 % опрошенных ответили, что уверены в помощи со стороны окружающих людей. 23 % рассказали, что являются действующими или бывшими волонтёрами. Всего в волонтёрской деятельности принимали участие 87 % жителей России, сообщает rbc.ru.

Исследование проводилось в ноябре 2019 года. Так, большинство опрошенных сообщили, что участвовали в субботниках. Две трети из них отметили, что занимались уборкой территорий, а половина — участвовали в программах благоустройства улиц и жилых дворов.

Кроме того, чаще всего россияне помогают бездомным, людям с ограниченными возможностями или сиротам. В этой деятельности признались 37 % респондентов.

Также более 40 % опрошенных помогают бездомным животным: подкармливают их или подыскивают им дом.

Меньше всего население России помогает в области репетиторства, юридической помощи и патриотического воспитания.

Специалисты установили, что молодёжь охотнее оказывает помощь области образования, а поколение среднего возраста — в области экологии.

Прошлый год в России был годом волонтёра и добровольца. В стране также установили новый праздник — День волонтёра, который отмечают 5 декабря. Эта дата была выбрана не случайно и совпадает с международным днем волонтёра, организованного в 1985 году по приказу Генассамблеи ООН.

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