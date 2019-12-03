Четверть жителей России принимали участие в волонтёрской деятельности

Прошлый год в России был годом волонтёра и добровольца. В стране также установили новый праздник — День волонтёра, который отмечают 5 декабря. Эта дата была выбрана не случайно и совпадает с международным днем волонтёра, организованного в 1985 году по приказу Генассамблеи ООН.