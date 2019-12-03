Белгородский автоинспектор отпускал пьяных водителей за взятки

Posted 3 декабря 2019, 09:25
Published 3 декабря 2019, 09:25
Modified 20 августа 2024, 00:47
Updated 20 августа 2024, 00:47
По версии следствия, с января по июль прошлого года инспектор периодически брал взятки от 8 до 40 тыс. рублей с нетрезвых водителей. Взамен он не направлял нарушителей на медосвидетельствование и не привлекал их к административной ответственности.
Чтобы схему не раскрыли, экс-сотрудник ДПС использовал банковскую карту, оформленную на знакомого, чужие номера телефонов и представлялся другими именами. Всего за семь месяцев он обогатился на 250 тыс. рублей.
Однако взяточник не учёл камеры наблюдения банкомата, которые зафиксировали момент снятия наличных с той самой карты. При обыске по месту жительства следователи нашли одежду, в которой инспектор снимал деньги, добавили в региональном Следственном управлении СК РФ.
Уголовное дело по фактам получения взятки за заведомо незаконные действия, мелкое взяточничество и покушение на получение взятки с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.
Причастность бывшего инспектора ДПС ГИБДД УМВД России по г. Белгороду к совершению противоправных действий была установлена сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности УМВД региона.