В Белгородской области определили лучших работодателей

Мы уже не первый год вручаем награды, но этой торжественной процедуре предшествует работа, работа всех сторон социального партнёрства. Сегодня мы будем чествовать лучших из лучших. Это работодатели с большой буквы. Я хочу выразить слова благодарности всем, кто принял участие в конкурсе. За вашими дипломами стоит большая ежедневная работа, которую вы делаете для своих людей.Татьяна Калюжа, первый заместитель начальника управления по труду и занятости населения области