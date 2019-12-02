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В Белгородской области определили лучших работодателей

2 декабря 2019, 14:48
Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области
Итоги работы лучших предприятий и организаций подвели в концертном зале Белгородского областного объединения организаций профсоюзов.

В рамках регионального этапа конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» оценивались успехи предприятий, организаций и трудовых коллективов, которые в 2019 году создали комфортные условия для своих работников: обеспечили охрану труда, выплачивали достойную зарплату и помогали своим работникам эффективно трудиться в коллективах.

Для нас очень важно, что работодатели уделяют внимание не только достойному уровню заработной платы, но и предоставлению дополнительных льгот и гарантий, не предусмотренных законодательством. Отдельно нужно говорить и о вопросах охраны труда и программе «нулевой травматизм», ведь в этих вопросах профсоюзные организации и предприятия особенно тесно взаимодействуют.Николай Шаталов, председатель областного объединения организаций профсоюзов

На участие в конкурсе заявки подали более 50 предприятий различных сфер деятельности. Из них по решению трёхсторонней комиссии определили 14 победителей и 10 призёров, которые в ближайшем будущем будут занесены на областную Аллею трудовой славы.

Среди победителей новооскольская школа № 4 и детский сад № 9, алексеевская школа № 2 и детский сад № 3 (Яковлевский городской округ), губкинская школа № 13, Пролетарская средняя общеобразовательная школа № 1 (Ракитянский район), Уразовская средняя общеобразовательная школа № 2, а также другие белгородские предприятия, школы и детские сады региона.

Мы уже не первый год вручаем награды, но этой торжественной процедуре предшествует работа, работа всех сторон социального партнёрства. Сегодня мы будем чествовать лучших из лучших. Это работодатели с большой буквы. Я хочу выразить слова благодарности всем, кто принял участие в конкурсе. За вашими дипломами стоит большая ежедневная работа, которую вы делаете для своих людей.Татьяна Калюжа, первый заместитель начальника управления по труду и занятости населения области

Победители регионального этапа конкурса представят Белгородскую область на федеральном этапе.

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