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Столкновение ПАЗа и автомобиля Volkswagen парализовало движение в центре Белгорода

2 декабря 2019, 12:59
Фото: Фото из соцсетей
ДТП
Происшествие случилось 2 декабря днём на пересечении проспекта Богдана Хмельницкого с улицей Преображенской.

Как сообщили в ГИБДД по Белгородской области, водитель автобуса не выдержал дистанцию и столкнулся с легковушкой. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Информация о пострадавших выясняется.

Сначала на проспекте образовались заторы, начиная с улицы Щорса в сторону центра. Однако, как видно с камер видеонаблюдения на сайте Belgorod.Camera, сейчас движение нормализовалось.

Напомним, что это не первый случай опасного вождения маршрутчика. Буквально вчера в Сети появилось видео, на котором видно, как водитель автобуса едва не столкнулся с другим, пытаясь втиснуться в поток по улице Щорса.

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#Новости#Автобус#ДТП#Центр города#Город
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