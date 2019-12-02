Столкновение ПАЗа и автомобиля Volkswagen парализовало движение в центре Белгорода

Как сообщили в ГИБДД по Белгородской области, водитель автобуса не выдержал дистанцию и столкнулся с легковушкой. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Информация о пострадавших выясняется.
Сначала на проспекте образовались заторы, начиная с улицы Щорса в сторону центра. Однако, как видно с камер видеонаблюдения на сайте Belgorod.Camera, сейчас движение нормализовалось.
Напомним, что это не первый случай опасного вождения маршрутчика. Буквально вчера в Сети появилось видео, на котором видно, как водитель автобуса едва не столкнулся с другим, пытаясь втиснуться в поток по улице Щорса.