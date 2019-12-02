Производительность труда в Белгородской области подтолкнул нацпроект

Речь идёт о нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости», который запущен в Белгородской области в октябре прошлого года. В рамках работы развивается экспортный потенциал предприятий, проводятся модернизация бизнес-моделей и различные обучающие курсы, также меры финансового и нефинансового стимулирования.