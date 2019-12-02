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Posted 2 декабря 2019, 10:22

Published 2 декабря 2019, 10:22

Modified 20 августа 2024, 00:47

Updated 20 августа 2024, 00:47

Производительность труда в Белгородской области подтолкнул нацпроект

Производительность труда в Белгородской области подтолкнул нацпроект

2 декабря 2019, 10:22
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Касается каждого
Департамент экономразвития региона подвёл итоги реализации программы.

Речь идёт о нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости», который запущен в Белгородской области в октябре прошлого года. В рамках работы развивается экспортный потенциал предприятий, проводятся модернизация бизнес-моделей и различные обучающие курсы, также меры финансового и нефинансового стимулирования.

Результатом реализации проекта на нескольких белгородских предприятиях стал рост производительности труда, оптимизация процесса, увеличение выручки и снижение незавершённых процессов. Один из участников программы направил сэкономленные средства на повышение зарплат.

Планируется, что к концу года на базе Регионального центра компетенций откроется «Фабрика процессов», где обучение смогут проходить работники предприятий-участников.

В 2020 году к работе в рамках нацпроекта должны привлечь не менее 26 региональных компаний и обучить инструментам повышения производительности труда около 250 сотрудников.

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#Новости#Экономика#Касается каждого#Нацпроект#Производительность труда
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