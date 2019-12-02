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Posted 2 декабря 2019, 07:10

Published 2 декабря 2019, 07:10

Modified 20 августа 2024, 00:49

Updated 20 августа 2024, 00:49

Каждый седьмой белгородец получает чистыми меньше 15 тысяч рублей

Каждый седьмой белгородец получает чистыми меньше 15 тысяч рублей

2 декабря 2019, 07:10
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
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Белгородская область заняла 55-е место в России по средней зарплате работников.

По данным экспертов РИА «Новости», в Белгородской области доля сотрудников, получающих в месяц более 100 тыс. рублей, составляет 1,6 %. Это ставит регион на 55-ю строчку в рейтинге по уровню зарплат в стране. Средний же показатель в РФ — 7 %.

При этом чистая зарплата среднестатистического работника в регионе — 26,3 тыс. рублей.

Доля белгородцев, которые за свой труд получают менее 15 тыс. рублей в месяц, составляет 13,9 %, что выше среднего показателя по стране (11 %). Самые распространённые зарплаты в области — 19-37 тыс. рублей. Цифры не сильно отличаются от общероссийских — 20-52 тыс.

Ситуация в Воронежской области немного лучше: регион стоит на 44-м месте, доля высокооплачиваемых работников составляет 2,4 %. Ниже 15 тыс. получают 16,6 % сотрудников. Курская область опустилась в рейтинге на 65-ю строчку. Здесь более 100 тыс. получает 1,4 %, ниже 15 тыс. — 18,4 %.

В шести российских регионах (Чукотский, Ямало-Ненецкий и Ненецкий АО, Москва, Мурманская и Сахалинская области) каждый пятый зарабатывает более 100 тыс. рублей. Самые низкие результаты — в Орловской области и Дагестане (по 0,9 %), а также в Кабардино-Балкарской Республике (0,7 %).

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