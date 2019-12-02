Каждый седьмой белгородец получает чистыми меньше 15 тысяч рублей

В шести российских регионах (Чукотский, Ямало-Ненецкий и Ненецкий АО, Москва, Мурманская и Сахалинская области) каждый пятый зарабатывает более 100 тыс. рублей. Самые низкие результаты — в Орловской области и Дагестане (по 0,9 %), а также в Кабардино-Балкарской Республике (0,7 %).