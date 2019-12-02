Интернет-провайдерам хотят усложнить доступ в дома

Posted 2 декабря 2019, 11:54
Published 2 декабря 2019, 11:54
Modified 20 августа 2024, 00:47
Updated 20 августа 2024, 00:47
Представители Совета Федерации в декабре прошлого года предложили сделать доступ к инфраструктуре жилых домов для интернет-провайдеров безвозмездным. При условии доработки документ поддержали в правительстве, однако комитет ГД по жилищной политике и ЖКХ высказался против и подготовил альтернативные поправки к Жилищному кодексу.
По данным «Коммерсанта», парламентарии хотят дать собранию собственников право решать, собирать с операторов платежи за электроэнергию и содержание помещений или брать эти расходы на себя. Такой вариант не оценили представители отрасли, по мнению которых инициатива ведёт к усилению роли управляющих компаний в организации сетей связи. Это грозит коррупционными рисками и снижением качества услуг при росте цен на них.
При этом интернет-провайдеры отмечают, что новые поправки с ними никто не обсуждал. Собеседники издания называют любые доводы управляющих компаний о необходимости компенсаций необоснованными, поскольку все расходы уже компенсируются коммунальными платежами.