Интернет-провайдерам хотят усложнить доступ в дома

По данным «Коммерсанта», парламентарии хотят дать собранию собственников право решать, собирать с операторов платежи за электроэнергию и содержание помещений или брать эти расходы на себя. Такой вариант не оценили представители отрасли, по мнению которых инициатива ведёт к усилению роли управляющих компаний в организации сетей связи. Это грозит коррупционными рисками и снижением качества услуг при росте цен на них.