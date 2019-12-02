Более 1,6 млрд задолжала белгородская компания одному из банков

«Русские протеины Липецк» подали иск к своим коллегам из Белгорода на сумму 99,9 млн рублей. Из документов дела ясно, что липецкая компания требует взыскать с белгородской задолженность по арендной плате. Истец также попросил наложить запрет на пользование арендованным имуществом: несколькими автомобилями и техникой. Суд принял заявление, но в наложении ограничений отказал. Как сказано в документах, судья не нашёл причин, по которым белгородским «Русским протеинам» следовало бы прекратить пользоваться имуществом. Следующее заседание назначено на 3 декабря.