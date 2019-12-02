Более 1,6 млрд задолжала белгородская компания одному из банков

Posted 2 декабря 2019, 16:30
Published 2 декабря 2019, 16:30
Modified 20 августа 2024, 04:31
Updated 20 августа 2024, 04:31
Самый крупный иск подало ПАО «Банк Возрождение» к белгородской компании ООО «Бел Трейд». Банк требует признания компании банкротом. Третьими лицами выступают УФНС по Белгородской области, УФССП по Белгородской области, управление Росреестра и некоммерческое партнёрство «Развитие». Сумма иска составила 1,6 млрд рублей. Иск поступил 25 ноября, документов и подробной информации пока нет.
ЗАО «Белшпала» подало иск к ООО СПК «ФЕНИКС» на сумму 119,7 млн рублей. Иск подали с нарушениями: не приложили необходимые бумаги и оригинал платёжного документа. Арбитражный суд оставил заявление без движения, истцу необходимо исправить все недочёты и предоставить документы до 6 декабря.
«Русские протеины Липецк» подали иск к своим коллегам из Белгорода на сумму 99,9 млн рублей. Из документов дела ясно, что липецкая компания требует взыскать с белгородской задолженность по арендной плате. Истец также попросил наложить запрет на пользование арендованным имуществом: несколькими автомобилями и техникой. Суд принял заявление, но в наложении ограничений отказал. Как сказано в документах, судья не нашёл причин, по которым белгородским «Русским протеинам» следовало бы прекратить пользоваться имуществом. Следующее заседание назначено на 3 декабря.
Белгородские «Русские протеины», в свою очередь, подали иск к Жилвинасу Корзуну, который сегодня является генеральным директором «Русских протеинов Липецк». Сумма спора составляет 46 млн рублей. Стороны встретятся в зале суда 10 декабря этого года.
Претензии по долгу за аренду имеет и АО «Загорье». Общество обратилось в Арбитражный суд с просьбой взыскать с ООО «Бизнес Фуд Сфера» 61,5 млн рублей долга. Также истец попросил отсрочку по уплате госпошлины, которая составляет 200 тыс. рублей. Заявление приняли, стороны увидятся на заседании 4 декабря.
«БФС» фигурирует ещё в двух исках. «Загорье» требует возврата долга по договору аренды за период с сентября 2018 года по октябрь 2019 года. За это время за предприятием образовалось 45,5 млн рублей долга, которые и требуется вернуть.
Также ООО «БФС» задолжало «Белгородскому комбинату хлебопродуктов». Сумма иска составляет 13,5 млн рублей, долг так же, как и в случае с «Загорьем», образовался за аренду. Суд назначил заседание на 16 декабря.
ООО «Центромонтаж» объявляет о своём банкротстве. Долг за предприятием числится в размере 19 млн рублей. Третьими лицами в деле значатся УФССП по Белгородской области, УФНС по Белгородской области и управление Росреестра. Иск поступил 27 ноября, подробностей пока нет.
ООО «Альянс» требует с АО «Белэлектрокабель» 19 млн рублей задолженности по договору поставки. В заявлении истец просит отсрочки уплаты госпошлины до рассмотрения спора по существу. Истец ссылается на тяжёлое финансовое положение, но не предоставил никаких доказательств этого факта. Арбитражный суд принял заявление, но оставил его без движения, не удовлетворив просьбу об отсрочке. Истцу предлагают оплатить пошлину или предоставить необходимые документы до 11 декабря.
ООО «Гидротэкс рус» обратилось с иском к АО «ГПК» с требованием взыскать с компании долг в размере 15 млн рублей. Также истец требует взыскания неустойки в размере 10 тыс. рублей и расходов по уплате госпошлины в размере 98 тыс. рублей. Заседание состоится 17 декабря.