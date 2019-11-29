В последний день осени белгородцев ожидают сильные дожди

Posted 29 ноября 2019, 11:55
Published 29 ноября 2019, 11:55
Modified 20 августа 2024, 00:47
Updated 20 августа 2024, 00:47
По прогнозу белгородских синоптиков, суббота, 30 ноября, в Белгородской области будет дождливой. Ночью местами пройдут сильные дожди – до 18 мм. Днём ожидается дождь и мокрый снег при северо-западном ветре до 12 м/с.
В среднем по региону ночью прогнозируют температуру до +5 °С, днём – от 2 до 5 градусов выше нуля.
В Белгороде дожди начнутся уже с вечера пятницы и продолжатся до самого утра. А вот днём в субботу будет облачно, но без осадков. Температура – до +6 °С.
В Старом Осколе ночью пройдут дожди при температуре до +3 °С. Днём больших осадков не ожидается, столбик термометра поднимется до 5 градусов выше нуля.
Самые сильные дожди ожидаются в Новом Осколе, их пик в городе и районе придётся на утро субботы. Температура там будет колебаться от 4 до 5 °С.