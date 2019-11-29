Совратившему 17-летнюю девушку курянину избрали меру пресечения

Там посчитали, что обвиняемый может угрожать потерпевшей, уничтожить доказательства и другими способами помешать следствию. В связи с этим 24-летний житель Курской области проведёт под стражей два месяца. Постановление ещё не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Белгородский областной суд, уточнили в пресс-службе.