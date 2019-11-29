Совратившему 17-летнюю девушку курянину избрали меру пресечения

Posted 29 ноября 2019, 10:17
Published 29 ноября 2019, 10:17
Modified 20 августа 2024, 02:03
Updated 20 августа 2024, 02:03
Там посчитали, что обвиняемый может угрожать потерпевшей, уничтожить доказательства и другими способами помешать следствию. В связи с этим 24-летний житель Курской области проведёт под стражей два месяца. Постановление ещё не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Белгородский областной суд, уточнили в пресс-службе.
Напомним, молодой человек познакомился с 17-летней жительницей Старого Оскола в соцсети. Он обманом заставил её прислать откровенные фотографии, после чего начал шантажировать и склонять к интиму.
Позже выяснилось, что курянин уже был судим за совращение несовершеннолетней, а также неоднократно привлекался к административной ответственности за вовлечение подростков в употребление алкоголя и табака. Сейчас в отношении злоумышленника открыто уголовное дело ч. 2 ст. 133 УК РФ.