Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт

Способ предусматривает использование сообщника: один оставляет карту в банкомате, которую вынимает следующий клиент. Вернувшийся владелец утверждает, что с его счёта исчезла солидная сумма – от 5 до 15 тыс. рублей. В очереди находится и свидетель, который подтверждает эту версию. Они угрожают человеку полицией, поскольку на карте остались его отпечатки.