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Posted 29 ноября 2019, 13:07

Published 29 ноября 2019, 13:07

Modified 20 августа 2024, 05:34

Updated 20 августа 2024, 05:34

Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт

Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт

29 ноября 2019, 13:07
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Для этого они усовершенствовали метод автоподставщиков и игроков в напёрстки.

Способ предусматривает использование сообщника: один оставляет карту в банкомате, которую вынимает следующий клиент. Вернувшийся владелец утверждает, что с его счёта исчезла солидная сумма – от 5 до 15 тыс. рублей. В очереди находится и свидетель, который подтверждает эту версию. Они угрожают человеку полицией, поскольку на карте остались его отпечатки.

В разговоре с «Известиями» адвокат, полковник МВД в отставке Евгений Черноусов отметил, что обычно злоумышленники выбирают банкоматы, где собирается немного клиентов. Избегают они и банковских офисов, где можно быстро подключить к решению конфликта специалиста. Потенциальных жертв выбирают по возрасту и внешнему виду.

Эксперты рекомендуют гражданам не вытаскивать чужие карты из банкомата, а ждать, когда терминал её «проглотит». Тогда с банком будет разбираться или забывчивый держатель, или мошенник.

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#Новости#Общество#Мошенники#Развод#Банковские карты#Банкоматы
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