Белгородские коровы дают молока меньше липецких, но больше воронежских и курских

Posted 29 ноября 2019, 11:00
Published 29 ноября 2019, 11:00
Modified 20 августа 2024, 01:44
Updated 20 августа 2024, 01:44
Средний надой на одну корову в сельхозорганизациях региона составил 6 580 кг. Это на 123 кг меньше, чем давали в среднем молока соперницы из Липецкой области.
В других регионах Центрально-Чернозёмного района показатели меньше белгородских. Так, коровы Воронежской области выдали в среднем 6 293 кг молока, Курской области — 5 458 кг. Самыми непроизводительными оказались животные Тамбовской области, где показатель едва перевалил за 5 100 кг.
Отметим, что за десять месяцев 2019 года в Белгородской области произвели более 1,4 млн тонн мяса в живом весе, 572,8 тыс. тонн молока и почти 1,4 млрд яиц.
По вводу жилья лидером Черноземья стала Липецкая область, где на тысячу человек построили 847,6 м². Белгородская область уступила более 220 «квадратов» — 620,3. Далее расположились Тамбовская и Воронежская области, а соседи из Курской стали аутсайдерами по этому показателю — 371,5 м² на тысячу жителей.