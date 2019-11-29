Белгородские коровы дают молока меньше липецких, но больше воронежских и курских

По вводу жилья лидером Черноземья стала Липецкая область, где на тысячу человек построили 847,6 м². Белгородская область уступила более 220 «квадратов» — 620,3. Далее расположились Тамбовская и Воронежская области, а соседи из Курской стали аутсайдерами по этому показателю — 371,5 м² на тысячу жителей.