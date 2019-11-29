Белгородская область попала в «зелёную зону» по качеству бензина

Posted 29 ноября 2019, 09:44
Published 29 ноября 2019, 09:44
Modified 20 августа 2024, 04:39
Updated 20 августа 2024, 04:39
По подсчётам Росстандарта, требования по физико-химическим показаниям топлива нарушают менее чем на 5 % АЗС в Белгородской области. В Карелии, ХМАО, Якутии, Бурятии, Забайкальском крае и Иркутской области некачественное топливо продают на 5−10 % заправочных станций.
Больше всего проблем специалисты выявили на юге (Крым, Севастополь, Чечня, Дагестан), в Рязанской, Владимирской, Костромской, Свердловской, Курганской, Новосибирской, Томской областях, Алтайском крае, Республике Алтай, Тыве, Хакасии, ЕАО, а также в Хабаровском крае и на Сахалине.
Остальные субъекты вместе с Белгородской областью попали в «зелёную зону» на карте качества топлива РФ. Именно проблемным 18 регионам ведомство собирается уделить особое внимание в ходе дальнейших проверок.