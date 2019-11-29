Белгородская область попала в «зелёную зону» по качеству бензина

По подсчётам Росстандарта, требования по физико-химическим показаниям топлива нарушают менее чем на 5 % АЗС в Белгородской области. В Карелии, ХМАО, Якутии, Бурятии, Забайкальском крае и Иркутской области некачественное топливо продают на 5−10 % заправочных станций.