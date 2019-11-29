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Posted 29 ноября 2019, 15:10

Published 29 ноября 2019, 15:10

Modified 20 августа 2024, 02:03

Updated 20 августа 2024, 02:03

Белгородка обманула офис микрозаймов на 10 тысяч рублей

Белгородка обманула офис микрозаймов на 10 тысяч рублей

29 ноября 2019, 15:10
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Мошенничество
За ложную информацию и невозврат денег суд назначил женщине обязательные работы.

Жительница Белгорода запланировала оформить заём в одной из микрофинансовых компаний. При составлении договора она соврала, что работает в Шебекинском овощном комбинате и получает там зарплату.

Сотрудник МФО белгородке поверил и выдал ей 10 тыс. рублей. Деньги женщина потратила, но вскоре обман вскрылся.

В отношении местной жительницы возбудили уголовное дело за мошенничество в сфере кредитования по ч. 1 ст. 159.1 УК РФ. Белгородка вину признала и раскаялась, но никаких мер к погашению иска не предпринимала. В качестве наказания женщине назначили обязательные работы, сообщили в прокуратуре Белгорода.

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#Новости#Происшествия#Кредит#Мошенничество#Суд#Белгород
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