Белгородка обманула офис микрозаймов на 10 тысяч рублей

В отношении местной жительницы возбудили уголовное дело за мошенничество в сфере кредитования по ч. 1 ст. 159.1 УК РФ. Белгородка вину признала и раскаялась, но никаких мер к погашению иска не предпринимала. В качестве наказания женщине назначили обязательные работы, сообщили в прокуратуре Белгорода.