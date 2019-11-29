Белгородка обманула офис микрозаймов на 10 тысяч рублей

Posted 29 ноября 2019, 15:10
Published 29 ноября 2019, 15:10
Modified 20 августа 2024, 02:03
Updated 20 августа 2024, 02:03
Жительница Белгорода запланировала оформить заём в одной из микрофинансовых компаний. При составлении договора она соврала, что работает в Шебекинском овощном комбинате и получает там зарплату.
Сотрудник МФО белгородке поверил и выдал ей 10 тыс. рублей. Деньги женщина потратила, но вскоре обман вскрылся.
В отношении местной жительницы возбудили уголовное дело за мошенничество в сфере кредитования по ч. 1 ст. 159.1 УК РФ. Белгородка вину признала и раскаялась, но никаких мер к погашению иска не предпринимала. В качестве наказания женщине назначили обязательные работы, сообщили в прокуратуре Белгорода.