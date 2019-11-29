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Posted 29 ноября 2019, 14:33

Published 29 ноября 2019, 14:33

Modified 29 июля 2022, 12:45

Updated 29 июля 2022, 12:45

Альфа-Банк улучшил своё мобильное приложение

Альфа-Банк улучшил своё мобильное приложение

29 ноября 2019, 14:33
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Разработчики обновили мобильное приложение Альфа-Банка. Его пользователям стали доступны дополнительные функции, которые заметно ускоряют время проведения денежных переводов. Дизайн платформы заменили на более современный.

Самые востребованные разделы мобильного приложения Альфа-Банка переместили в близкий доступ навигационной панели в нижней части экрана. Там теперь находятся кнопки «платежи и переводы», «история операций» и «чат».

Ещё специалисты полностью изменили раздел с историей операций. Клиентам Альфа-Банка предоставили возможность повторять один из прошлых переводов со своей карты на карту другого человека всего в пару касаний. В это время в операциях высветится комментарий отправителя и время, когда был проведён платёж. В исходящих операциях платформа запомнит название шаблона, информирует Inkazan.ru.

В обновлённом приложении клиенты Альфа-Банка, обменявшие раньше валюту, смогут ознакомиться с курсом, по которому прошла конвертация.

Пользователи новой версии приложения будут видеть список банкоматов, находящихся от них в пешей доступности. В платформе имеется раздел поиска по адресу и станции метро. Там же можно будет узнать, насколько загружено то или иное отделение банка.

Разработчики мобильного приложения Альфа-Банка упростили и ускорили процесс по переводам по номеру карты. Так, код 3D-secure после обновления приходит в пуш-уведомлении. Он автоматически подставляется в поле подтверждения операции. Отметим, что при пополнениях с карт других банков пользователям больше не нужно указывать код CVC, если банк-эмитент его не требует.

В обновлённом приложении появится несколько новых возможностей, которые ранее были недоступны пользователям. К примеру, клиент сможет выбрать счёт для получения денежных средств по номеру телефона. Платформа позволяет менять шаблоны платежей и создавать автоматические платежи по расписанию на счёта юрлиц. С помощью приложения реально платить ипотеку без комиссии с карты другого банка.

На данный момент пользователями мобильного приложения Альфа-Банка являются более пяти миллионов клиентов. Речь идёт о 75 % активной клиентской базы финансовой организации. В Альфа-Банке подчеркнули, что этот показатель остаётся одним из самых высоких среди российских и иностранных банков.

#Ольга Земскова#Новости#Общество
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