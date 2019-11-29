Альфа-Банк улучшил своё мобильное приложение

Ещё специалисты полностью изменили раздел с историей операций. Клиентам Альфа-Банка предоставили возможность повторять один из прошлых переводов со своей карты на карту другого человека всего в пару касаний. В это время в операциях высветится комментарий отправителя и время, когда был проведён платёж. В исходящих операциях платформа запомнит название шаблона, информирует Inkazan.ru.