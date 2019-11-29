Альфа-Банк улучшил своё мобильное приложение

Posted 29 ноября 2019, 14:33
Published 29 ноября 2019, 14:33
Modified 29 июля 2022, 12:45
Updated 29 июля 2022, 12:45
Самые востребованные разделы мобильного приложения Альфа-Банка переместили в близкий доступ навигационной панели в нижней части экрана. Там теперь находятся кнопки «платежи и переводы», «история операций» и «чат».
Ещё специалисты полностью изменили раздел с историей операций. Клиентам Альфа-Банка предоставили возможность повторять один из прошлых переводов со своей карты на карту другого человека всего в пару касаний. В это время в операциях высветится комментарий отправителя и время, когда был проведён платёж. В исходящих операциях платформа запомнит название шаблона, информирует Inkazan.ru.
В обновлённом приложении клиенты Альфа-Банка, обменявшие раньше валюту, смогут ознакомиться с курсом, по которому прошла конвертация.
Пользователи новой версии приложения будут видеть список банкоматов, находящихся от них в пешей доступности. В платформе имеется раздел поиска по адресу и станции метро. Там же можно будет узнать, насколько загружено то или иное отделение банка.
Разработчики мобильного приложения Альфа-Банка упростили и ускорили процесс по переводам по номеру карты. Так, код 3D-secure после обновления приходит в пуш-уведомлении. Он автоматически подставляется в поле подтверждения операции. Отметим, что при пополнениях с карт других банков пользователям больше не нужно указывать код CVC, если банк-эмитент его не требует.
В обновлённом приложении появится несколько новых возможностей, которые ранее были недоступны пользователям. К примеру, клиент сможет выбрать счёт для получения денежных средств по номеру телефона. Платформа позволяет менять шаблоны платежей и создавать автоматические платежи по расписанию на счёта юрлиц. С помощью приложения реально платить ипотеку без комиссии с карты другого банка.
На данный момент пользователями мобильного приложения Альфа-Банка являются более пяти миллионов клиентов. Речь идёт о 75 % активной клиентской базы финансовой организации. В Альфа-Банке подчеркнули, что этот показатель остаётся одним из самых высоких среди российских и иностранных банков.