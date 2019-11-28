В Белгороде по горячим следам задержали напавшего с ножом на офис микрозаймов

В полицию Белгорода позвонили в 10:47 и сообщили, что на офис микрозаймов совершили нападение. По предварительным данным, неизвестный зашёл в помещение с ножом и потребовал от сотрудницы МФО отдать ей деньги. Женщина отдала злоумышленнику 12 тысяч рублей из кассы, после чего тот скрылся.