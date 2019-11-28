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Posted 28 ноября 2019, 17:01

Published 28 ноября 2019, 17:01

Modified 20 августа 2024, 01:44

Updated 20 августа 2024, 01:44

В Белгороде по горячим следам задержали напавшего с ножом на офис микрозаймов

В Белгороде по горячим следам задержали напавшего с ножом на офис микрозаймов

28 ноября 2019, 17:01
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
УМВД
Нападение произошло утром в четверг, 28 ноября.

В полицию Белгорода позвонили в 10:47 и сообщили, что на офис микрозаймов совершили нападение. По предварительным данным, неизвестный зашёл в помещение с ножом и потребовал от сотрудницы МФО отдать ей деньги. Женщина отдала злоумышленнику 12 тысяч рублей из кассы, после чего тот скрылся.

В полиции быстро установили личность подозреваемого. 29-летний мужчина уже отбывал срок за имущественные преступления. Ориентировку получили все сотрудники ППС. Схожего по приметам мужчину задержали на перекрёстке улицы Попова и Белгородского проспекта и доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.

Следственное управление УМВД возбудило уголовное дело за разбой с применением оружия по ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас устанавливается, как он распорядился деньгами, сообщили в пресс-службе УМВД.

Напомним, в феврале этого года дважды за десять дней ограбили салон микрозаймов «Акс Финанс». 16 февраля видеокамера зафиксировала одного нападавшего на Народном бульваре. А 25 февраля мужчина вошёл в салон на улице Конева и забрал деньги, угрожая предметом, похожим на пистолет.

В уже далёком 2015 году мужчина ограбил офис микрозаймов, угрожая транзистором от телевизора. Его приговорили к двум годам лишения свободы.

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