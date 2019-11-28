В Белгороде по горячим следам задержали напавшего с ножом на офис микрозаймов

Posted 28 ноября 2019, 17:01
Published 28 ноября 2019, 17:01
Modified 20 августа 2024, 01:44
Updated 20 августа 2024, 01:44
В полицию Белгорода позвонили в 10:47 и сообщили, что на офис микрозаймов совершили нападение. По предварительным данным, неизвестный зашёл в помещение с ножом и потребовал от сотрудницы МФО отдать ей деньги. Женщина отдала злоумышленнику 12 тысяч рублей из кассы, после чего тот скрылся.
В полиции быстро установили личность подозреваемого. 29-летний мужчина уже отбывал срок за имущественные преступления. Ориентировку получили все сотрудники ППС. Схожего по приметам мужчину задержали на перекрёстке улицы Попова и Белгородского проспекта и доставили в полицию для дальнейшего разбирательства.
Следственное управление УМВД возбудило уголовное дело за разбой с применением оружия по ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас устанавливается, как он распорядился деньгами, сообщили в пресс-службе УМВД.
Напомним, в феврале этого года дважды за десять дней ограбили салон микрозаймов «Акс Финанс». 16 февраля видеокамера зафиксировала одного нападавшего на Народном бульваре. А 25 февраля мужчина вошёл в салон на улице Конева и забрал деньги, угрожая предметом, похожим на пистолет.
В уже далёком 2015 году мужчина ограбил офис микрозаймов, угрожая транзистором от телевизора. Его приговорили к двум годам лишения свободы.