В Белгороде мужчину ограбил на улице его знакомый

Posted 28 ноября 2019, 14:03
Published 28 ноября 2019, 14:03
Modified 20 августа 2024, 00:47
Updated 20 августа 2024, 00:47
В областном центре на 36-летнего мужчину на улице напал его 37-летний знакомый. Злоумышленник несколько раз ударил потерпевшего кулаком в голову, отнял телефон, гарнитуру, кепку и убежал.
Пострадавший обратился в полицию. Подозреваемого задержали – им оказался ранее судимый мужчина. Похищенное на 8 000 рублей он продал за небольшую сумму.
Следственное управление УМВД по Белгороду возбудило уголовное дело за грабёж с применением не опасного для жизни и здоровья насилия по п. «г» ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса. Статья предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.