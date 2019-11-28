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Posted 28 ноября 2019, 14:03

Published 28 ноября 2019, 14:03

Modified 20 августа 2024, 00:47

Updated 20 августа 2024, 00:47

В Белгороде мужчину ограбил на улице его знакомый

В Белгороде мужчину ограбил на улице его знакомый

28 ноября 2019, 14:03
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
УМВД
Подозреваемого задержали, ему грозит до семи лет тюрьмы.

В областном центре на 36-летнего мужчину на улице напал его 37-летний знакомый. Злоумышленник несколько раз ударил потерпевшего кулаком в голову, отнял телефон, гарнитуру, кепку и убежал.

Пострадавший обратился в полицию. Подозреваемого задержали – им оказался ранее судимый мужчина. Похищенное на 8 000 рублей он продал за небольшую сумму.

Следственное управление УМВД по Белгороду возбудило уголовное дело за грабёж с применением не опасного для жизни и здоровья насилия по п. «г» ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса. Статья предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.

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