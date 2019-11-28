В Белгороде мужчину ограбил на улице его знакомый

Следственное управление УМВД по Белгороду возбудило уголовное дело за грабёж с применением не опасного для жизни и здоровья насилия по п. «г» ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса. Статья предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.