Уровень преступности в Белгородской области стал ещё ниже

В общем рейтинге Белгородская область оказалась на второй строчке среди лучших. Высокий результат региону удалось сохранить за счёт сокращения показателей преступности, которые и так находились на низком уровне. Однако уровень страховых мошенничеств увеличился на 12,5 %, а задолженностей по зарплатам стало вдвое больше.