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Posted 28 ноября 2019, 11:33

Published 28 ноября 2019, 11:33

Modified 20 августа 2024, 01:44

Updated 20 августа 2024, 01:44

Уровень преступности в Белгородской области стал ещё ниже

Уровень преступности в Белгородской области стал ещё ниже

28 ноября 2019, 11:33
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Рейтинг
В рейтинге криминогенности регион вошёл в тройку лучших.

Институт региональных проблем завершил работу над седьмым выпуском рейтинга, распределив субъекты РФ по уровню криминогенности. Для этого эксперты изучили данные Росстата, ФНС, Генпрокуратуры, МВД и Центробанка, а формулу рассчитали из целого перечня показателей. В него, в частности, вошли уровень зарплат и доходов, индекс бедности, число преступлений и ДТП.

В общем рейтинге Белгородская область оказалась на второй строчке среди лучших. Высокий результат региону удалось сохранить за счёт сокращения показателей преступности, которые и так находились на низком уровне. Однако уровень страховых мошенничеств увеличился на 12,5 %, а задолженностей по зарплатам стало вдвое больше.

Первую строчку здесь занимает Орловская область, несмотря на рост безработицы и числа экономических преступлений. Замыкает тройку лидеров Чукотский автономный округ благодаря крайне низкому уровню преступности и сильной экономике.

Гораздо ниже результаты у Курской области, тогда как Воронежская и вовсе оказалась ближе к десятке самых худших регионов. К слову, там лидируют Республика Коми, КЧР, Камчатский край, Астраханская область и Карелия.

Отмечается, что задача рейтинга – на основе полученной информации прогнозировать развитие криминогенной обстановки в регионах и устанавливать её взаимосвязь с показателями уровня жизни людей.

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#Новости#Общество#Рейтинг
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