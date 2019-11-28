Уровень преступности в Белгородской области стал ещё ниже

Posted 28 ноября 2019, 11:33
Published 28 ноября 2019, 11:33
Modified 20 августа 2024, 01:44
Updated 20 августа 2024, 01:44
Институт региональных проблем завершил работу над седьмым выпуском рейтинга, распределив субъекты РФ по уровню криминогенности. Для этого эксперты изучили данные Росстата, ФНС, Генпрокуратуры, МВД и Центробанка, а формулу рассчитали из целого перечня показателей. В него, в частности, вошли уровень зарплат и доходов, индекс бедности, число преступлений и ДТП.
В общем рейтинге Белгородская область оказалась на второй строчке среди лучших. Высокий результат региону удалось сохранить за счёт сокращения показателей преступности, которые и так находились на низком уровне. Однако уровень страховых мошенничеств увеличился на 12,5 %, а задолженностей по зарплатам стало вдвое больше.
Первую строчку здесь занимает Орловская область, несмотря на рост безработицы и числа экономических преступлений. Замыкает тройку лидеров Чукотский автономный округ благодаря крайне низкому уровню преступности и сильной экономике.
Гораздо ниже результаты у Курской области, тогда как Воронежская и вовсе оказалась ближе к десятке самых худших регионов. К слову, там лидируют Республика Коми, КЧР, Камчатский край, Астраханская область и Карелия.
Отмечается, что задача рейтинга – на основе полученной информации прогнозировать развитие криминогенной обстановки в регионах и устанавливать её взаимосвязь с показателями уровня жизни людей.