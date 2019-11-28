Подвалы многоквартирных домов в России откроют для бездомных животных

Posted 28 ноября 2019, 06:43
Published 28 ноября 2019, 06:43
Modified 20 августа 2024, 03:15
Updated 20 августа 2024, 03:15
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, которое обязывает держать продухи подвалов многоквартирных домов постоянно открытыми. Это позволит бездомным животным беспрепятственно проникать внутрь.
Ранее этот вопрос поднял вице-премьер Виталий Мутко, напоминает РИА «Новости». По его словам, это не только позволит поддерживать в подвалах нужный режим температуры и влажности, но и обеспечит гуманное отношение к бездомным животным, которые могут быть замурованы в помещении или замерзать на улице.