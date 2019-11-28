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Posted 28 ноября 2019, 06:43

Published 28 ноября 2019, 06:43

Modified 20 августа 2024, 03:15

Updated 20 августа 2024, 03:15

Подвалы многоквартирных домов в России откроют для бездомных животных

Подвалы многоквартирных домов в России откроют для бездомных животных

28 ноября 2019, 06:43
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Бездомные животные
Теперь один из продухов (отверстия для циркуляции воздуха) должен быть открыт в течение всего года.

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, которое обязывает держать продухи подвалов многоквартирных домов постоянно открытыми. Это позволит бездомным животным беспрепятственно проникать внутрь.

Ранее этот вопрос поднял вице-премьер Виталий Мутко, напоминает РИА «Новости». По его словам, это не только позволит поддерживать в подвалах нужный режим температуры и влажности, но и обеспечит гуманное отношение к бездомным животным, которые могут быть замурованы в помещении или замерзать на улице.

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#Новости#Общество#Многоэтажки#Бездомные животные#Дмитрий медведев#Подвал
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