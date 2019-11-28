Подвалы многоквартирных домов в России откроют для бездомных животных

Ранее этот вопрос поднял вице-премьер Виталий Мутко, напоминает РИА «Новости». По его словам, это не только позволит поддерживать в подвалах нужный режим температуры и влажности, но и обеспечит гуманное отношение к бездомным животным, которые могут быть замурованы в помещении или замерзать на улице.