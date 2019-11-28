Мужчина поплатился селезёнкой за вечерний шум на остановке в Белгороде

Posted 28 ноября 2019, 12:18
Published 28 ноября 2019, 12:18
Modified 20 августа 2024, 04:39
Updated 20 августа 2024, 04:39
В апреле этого года 20-летний белгородец повздорил с незнакомым мужчиной на одной из остановок: ему показалось, что неприятель уж слишком шумел.
В ходе выяснения отношений молодой человек ударил незнакомца ладонью, из-за чего последний упал на асфальт. После подсудимый избил мужчину ногами по спине. От травм у пострадавшего разорвалась селезёнка, орган пришлось удалить.
Октябрьский районный суд приговорил молодого человека к полутора годам лишения свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, по ч. 1 ст. 111 УК РФ. Отбывать наказание белгородец будет в колонии общего режима.
Приговор в законную силу не вступил, отметили в прокуратуре Белгорода.