Где и почему в Белгородской области чаще болеют ВИЧ

Posted 28 ноября 2019, 14:57
Published 28 ноября 2019, 14:57
Modified 20 августа 2024, 00:49
Updated 20 августа 2024, 00:49
На пресс-конференции, приуроченной ко Всемирному дню борьбы со СПИДом, специалисты рассказали о том, как обстоит ситуация с ВИЧ-инфекцией на территории региона. По словам главного врача Белгородского центра профилактики и борьбы со СПИД Юрия Бончука, эпидемия пошла по неожиданному пути развития. В 2019 году в Белгородской области впервые за последние три года зарегистрировали преобладание полового пути передачи вируса.
Врач отметил, что раньше инфицирование происходило преимущественно в группах с низкой социальной ответственностью. Заражались чаще всего через шприцы во время совместного употребления наркотиков. Сейчас болезнь проникла в молодую группу людей с высокой активностью, в том числе и сексуальной. Теперь носителем и распространителем опасного вируса может стать любой человек. Причём о своём статусе многие больные даже не подозревают.
Теперь это касается всех. Бывают ситуации, когда у человека был риск инфицирования ВИЧ-инфекцией. В таких случаях нужно обязательно проверяться. Почувствовать заражение нельзя, болезнь на начальных этапах протекает абсолютно бессимптомно или очень похожа на обычные простуды, аллергию и подобные мелочи. Восемь − десять лет вы чувствуете себя хорошо, потом наступает СПИД. Делать что-то на этом этапе уже поздно. Юрий Бончук
Старый Оскол и Шебекинский горокруг специалисты отнесли в зону риска – здесь зарегистрировано больше всего заражений. Заведующая отделом профилактики и эпидемиологии Белгородского центра профилактики и борьбы со СПИД Антонина Акимова поясняет, что это связано в первую очередь с тем, что в данных регионах высокий процент употребления наркотических средств, что и приводит к распространению эпидемии.
Одним из факторов, провоцирующих распространение ВИЧ, является употребление алкоголя. Люди, злоупотребившие спиртным, хуже контролируют себя и чаще вступают в незащищённые половые контакты. То же самое касается и тех, кто употребляет психотропные вещества – независимо от того, каким образом: курением или внутривенным введением.
Сегодня ВИЧ-положительный статус не влияет на жизнь заражённого. Он продолжает быть социализированным, может работать и заниматься любыми видами активности, но только при выполнении всех рекомендаций врача.
Инфицированным необходимо принимать препараты по строгой схеме, которую подбирают под каждого пациента индивидуально. Если в процессе наблюдения выявляются колебания показателей или отклонения от нормы – лекарства меняют на другие. Все препараты, обследования и анализы для граждан РФ предоставляются бесплатно как жизненно необходимые. Если лечение начато своевременно и человек не пропускает приём препаратов, активность вируса удаётся подавить, человек становится незаразным.
Такие люди перестают распространять ВИЧ, становятся безопасными для окружающих. ВИЧ-положительные люди тоже могут быть отцами, матерями и могут быть счастливы. В этом году на территории области родилось 33 ребёнка от ВИЧ-инфицированных матерей. Ни у кого из детей статус не подтвердился, то есть они полностью здоровы. Партнёр при этом может заразиться, конечно, поэтому важно соблюдать постконтактную профилактику в течение 72 часов после контакта. Случаи заражения в таком случае практически отсутствуют. У нас есть несколько пар, в которых один из партнёров положительный, а второй здоров. Наблюдаются у нас, принимают превентивную терапию (если планируют забеременеть – прим. ред.). Пары живут много лет, счастливы. Юрий Бончук
Специалисты также добавили, что узнать свой ВИЧ-статус можно абсолютно бесплатно на базе Центра. Сюда же можно обратиться в случае аварийных ситуаций, когда есть риск заражения вирусом – анализы и терапия также предоставляются бесплатно. Важно обратиться к врачам в течение 72 часов. В этот период вирус, даже если он уже есть в организме, находится в свободном положении и пока ещё не встроился в клетки и человеческий геном. Важно не дать ему внедриться в структуру ДНК, после чего удалить его из организма будет уже невозможно. Превентивной и срочной профилактикой пользуются также врачи после контакта с ВИЧ-инфицированными пациентами, когда кровь случайно попадает в организм медика.
В 2019 году на территории региона 60,2 % передачи вируса пришлось на половой путь. За 10 месяцев в области выявлено 223 ВИЧ-инфицированных, что на 18,6 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Чаще заражается неработающая часть населения