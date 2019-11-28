Где и почему в Белгородской области чаще болеют ВИЧ

Такие люди перестают распространять ВИЧ, становятся безопасными для окружающих. ВИЧ-положительные люди тоже могут быть отцами, матерями и могут быть счастливы. В этом году на территории области родилось 33 ребёнка от ВИЧ-инфицированных матерей. Ни у кого из детей статус не подтвердился, то есть они полностью здоровы. Партнёр при этом может заразиться, конечно, поэтому важно соблюдать постконтактную профилактику в течение 72 часов после контакта. Случаи заражения в таком случае практически отсутствуют. У нас есть несколько пар, в которых один из партнёров положительный, а второй здоров. Наблюдаются у нас, принимают превентивную терапию (если планируют забеременеть – прим. ред.). Пары живут много лет, счастливы. Юрий Бончук