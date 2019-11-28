Два брата 12 и 13 лет в Старом Осколе занимались воровством

Posted 28 ноября 2019, 10:34
Published 28 ноября 2019, 10:34
Modified 20 августа 2024, 00:47
Updated 20 августа 2024, 00:47
Двоих братьев 12 и 13 лет из Старого Оскола, а также их приятеля в июне 2019 года поместили в Центр для несовершеннолетних правонарушителей на 30 дней за несколько правонарушений и преступлений в городе.
После выхода из Центра в августе братья снова занялись воровством. Привлечь их к уголовной ответственности нельзя, но в суд снова направили ходатайство о помещении их в Центр временного содержания.
Мать братьев убеждала суд этого не делать. Рассказывала, что перестала пить, и просила дать ей шанс. Но признала, что дети вышли из-под её контроля, делают всё по-своему и повлиять на них она не может.
Попытки исправить подростков к успеху не привели: дети заявляли, что и дальше продолжат заниматься тем же. В школе у них проблемы и с поведением, и с успеваемостью.
26 ноября Старооскольский районный суд постановил снова поместить нарушителей в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Белгородской области, который находится в Белгороде, на 30 суток, сообщили в пресс-службе суда.