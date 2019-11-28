Дела Филатова и Устинова: общественный резонанс проявляет двойные стандарты в судах

Posted 28 ноября 2019, 06:36
Published 28 ноября 2019, 06:36
Modified 1 декабря 2024, 08:55
Updated 1 декабря 2024, 08:55
В начале 2019 года Европейский суд по правам человека признал, что в период с 2015 по 2019 годы Филатов содержался под стражей незаконно, поскольку эта мера не учитывала всех обстоятельств дела и его личность. 19 июня 2019 президиум Верховного суда России подтвердил это решение ЕСПЧ, отменив все постановления, на основании которых Филатов четыре года содержался под стражей. Несмотря на это, после предъявленного обвинения решение апелляционной инстанции Филатов и другие фигуранты дела продолжают ждать в следственном изоляторе.
По делу актёра Устинова, получившему широкий резонанс, назначенная ему приговором незаконная стража отменена Мосгорсудом практически мгновенно. В случае с Филатовым события развиваются по иному и более стандартному сценарию. Филатов, так же как и Устинов, обжаловал незаконную стражу в апелляционный суд. Однако Мещанский суд положил эту жалобу под сукно, все разумные сроки рассмотрения апелляционной жалобы давно нарушены. Игнорирование жалобы Филатова − это рутинная практика всей судебной системы по огромному количеству подобных уголовно-процессуальных ситуаций, оперативное реагирование на стражу Устинова − исключительный случай, вызванный острой реакцией гражданского общества на судебный произвол.Владимир Горелик, адвокат Виктора Филатова
Руководитель Ассоциации защиты бизнеса Александр Хуруджи также прибегает к сравнению с делом Устинова.
С юридической точки зрения его ситуация аналогична той, в которой находился актёр Павел Устинов. Устинова отпустили, а Филатова нет. Жалоба Филатова в Мещанский суд поступила 25 июля 2019 года. До сих пор непонятны сроки апелляции. Речь идёт о серьёзнейшем нарушении сроков, об ограничении права гражданина на своевременный доступ к правосудию и разумный срок уголовного судопроизводства. Я уже говорил, что для стороны защиты оно имеет некоторое практическое значение, поскольку может привести к возникновению права на компенсацию за нарушение сроков. На практике это маловероятно. Увы, заставить суд нести за это ответственность вряд ли получится. Поскольку понятие «разумного срока» дано в законе весьма абстрактно, в связи с чем позволяет судам трактовать его как им удобно.Александр Хуруджи, руководитель Ассоциации защиты бизнеса
Напомним, срок апелляции, в том числе и по новым продлениям меры пресечения, в Мосгорсуде затягивается − приговор белгородским энергетикам был вынесен ещё в июле, и до сих пор нет даты рассмотрения дела в суде следующей инстанции. По словам Владимира Горелика, у защиты до сих пор нет на руках полной версии протокола судебного заседания Мещанского районного суда Москвы, где было вынесено обвинение.