Дела Филатова и Устинова: общественный резонанс проявляет двойные стандарты в судах

С юридической точки зрения его ситуация аналогична той, в которой находился актёр Павел Устинов. Устинова отпустили, а Филатова нет. Жалоба Филатова в Мещанский суд поступила 25 июля 2019 года. До сих пор непонятны сроки апелляции. Речь идёт о серьёзнейшем нарушении сроков, об ограничении права гражданина на своевременный доступ к правосудию и разумный срок уголовного судопроизводства. Я уже говорил, что для стороны защиты оно имеет некоторое практическое значение, поскольку может привести к возникновению права на компенсацию за нарушение сроков. На практике это маловероятно. Увы, заставить суд нести за это ответственность вряд ли получится. Поскольку понятие «разумного срока» дано в законе весьма абстрактно, в связи с чем позволяет судам трактовать его как им удобно.Александр Хуруджи, руководитель Ассоциации защиты бизнеса