Белгородка присвоила бюджетные деньги и не хотела платить штраф

Posted 28 ноября 2019, 07:55
Published 28 ноября 2019, 07:55
Modified 20 августа 2024, 02:03
Updated 20 августа 2024, 02:03
Ранее суд признал жительницу Белгорода виновной в уголовном преступлении: работая бухгалтером в муниципальном учреждении, она присвоила бюджетные средства. Её наказали штрафом в размере 150 тыс. руб.
Пристав предупредил женщину, что неуплата суммы в установленный срок приведёт к замене наказания более суровым видом. Та оплатила 12,5 тыс. рублей, после чего попросила суд о рассрочке, но получила отказ.
Пристав направил представление о замене штрафа, что заставило местную жительницу оплатить оставшуюся часть долга. В пресс-службе управления ФССП по Белгородской области уточнили, что исполнительное производство окончено фактическим исполнением.
Из громких подобных историй последних лет можно вспомнить случай с бывшим директором Центра молодёжных инициатив в Белгороде, которая присвоила 14,5 млн рублей бюджетных денег, фиктивно оформляя на работу людей.