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Posted 28 ноября 2019, 07:55

Published 28 ноября 2019, 07:55

Modified 20 августа 2024, 02:03

Updated 20 августа 2024, 02:03

Белгородка присвоила бюджетные деньги и не хотела платить штраф

Белгородка присвоила бюджетные деньги и не хотела платить штраф

28 ноября 2019, 07:55
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Судебные приставы
Решить проблему с задолженностью удалось после вмешательства судебных приставов.

Ранее суд признал жительницу Белгорода виновной в уголовном преступлении: работая бухгалтером в муниципальном учреждении, она присвоила бюджетные средства. Её наказали штрафом в размере 150 тыс. руб.

Пристав предупредил женщину, что неуплата суммы в установленный срок приведёт к замене наказания более суровым видом. Та оплатила 12,5 тыс. рублей, после чего попросила суд о рассрочке, но получила отказ.

Пристав направил представление о замене штрафа, что заставило местную жительницу оплатить оставшуюся часть долга. В пресс-службе управления ФССП по Белгородской области уточнили, что исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

Из громких подобных историй последних лет можно вспомнить случай с бывшим директором Центра молодёжных инициатив в Белгороде, которая присвоила 14,5 млн рублей бюджетных денег, фиктивно оформляя на работу людей.

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#Новости#Общество#Судебные приставы#Штраф#Бухгалтер#Бюджетные средства
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