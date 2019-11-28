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Posted 28 ноября 2019, 14:41

Published 28 ноября 2019, 14:41

Modified 20 августа 2024, 04:39

Updated 20 августа 2024, 04:39

Белгородец «пытал» оголённым проводом и огнём собутыльника из-за запертой двери

Белгородец «пытал» оголённым проводом и огнём собутыльника из-за запертой двери

28 ноября 2019, 14:41
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Суд
Пострадавший скончался на месте, виновного приговорили к девяти годам тюрьмы.

Вечером 22 марта 29-летний житель Старого Оскола выпивал со знакомым в его квартире. Мужчина оставил верхнюю одежду в комнате и вышел в общий коридор, но вернуться не смог – входная дверь была заперта. Оскольчанин стучал в дверь и просил впустить его внутрь, но ответа не получил.

Разозлённый мужчина через балкон зашёл в квартиру, напал на товарища и избил его по голове и по всему телу. После подсудимый прикладывал к шее пострадавшего оголённый провод под напряжением и направлял пламя из баллончика дихлофоса и зажигалки на тело знакомого. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

В суде оскольчанин признал вину и пояснил, что «переборщил» с наказанием, но убивать знакомого не собирался. Оголённые провода и огонь мужчина использовал для уменьшения боли, чтобы пострадавший оставался в сознании.

Оскольчанина осудили по ст. 111 ч. 4 УК РФ за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с особой жестокостью, с применением предметов, используемых в качестве оружия, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего. Его приговорили к девяти годам тюрьмы. Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил, отметили в Старооскольском городском суде.

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