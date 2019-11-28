Белгородец «пытал» оголённым проводом и огнём собутыльника из-за запертой двери

Разозлённый мужчина через балкон зашёл в квартиру, напал на товарища и избил его по голове и по всему телу. После подсудимый прикладывал к шее пострадавшего оголённый провод под напряжением и направлял пламя из баллончика дихлофоса и зажигалки на тело знакомого. От полученных травм потерпевший скончался на месте.