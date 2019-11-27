bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 ноября 2019, 06:35

Published 27 ноября 2019, 06:35

Modified 20 августа 2024, 00:47

Updated 20 августа 2024, 00:47

В Старом Осколе мастер СТО угнал машину клиента и бросил её, горящую, в лесу

В Старом Осколе мастер СТО угнал машину клиента и бросил её, горящую, в лесу

27 ноября 2019, 06:35
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Уголовное дело
Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Ночью 22 ноября в лесу под Старым Осколом нашли сгоревшую иномарку. Когда полицейские прибыли на место, машина ещё дымилась.

Toyota нашли по базе данных. Её 32-летний владелец – местный житель рассказал, что в октябре отдал авто в ремонт.

54-летний мастер станции техобслуживания, который уже был судим за угон, решил покататься на чужой машине. Во время поездки двигатель перегрелся, это привело к возгоранию. Мужчина бросил автомобиль в лесу и вернулся домой. Там его и задержали.

В отношении подозреваемого возбудили уголовного дело за угон по ч. 1 ст. 166 Уголовного кодекса, сообщили в пресс-службе УМВД региона. По статье полагается до пяти лет лишения свободы. Угонщик находится под подпиской о невыезде.

Материалы по теме
Два автомойщика угнали машину клиента и попали на ней в ДТП в БелгородеСотрудник белгородской СТО угнал машину клиента, чтобы вернуться на родинуПьяный сотрудник автосервиса угнал машину клиента в Старом Осколе
#Новости#Происшествия#Уголовное дело#Новости Старого Оскола#Угон автомобиля
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика