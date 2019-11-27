В Старом Осколе мастер СТО угнал машину клиента и бросил её, горящую, в лесу

Posted 27 ноября 2019, 06:35
Published 27 ноября 2019, 06:35
Modified 20 августа 2024, 00:47
Updated 20 августа 2024, 00:47
Ночью 22 ноября в лесу под Старым Осколом нашли сгоревшую иномарку. Когда полицейские прибыли на место, машина ещё дымилась.
Toyota нашли по базе данных. Её 32-летний владелец – местный житель рассказал, что в октябре отдал авто в ремонт.
54-летний мастер станции техобслуживания, который уже был судим за угон, решил покататься на чужой машине. Во время поездки двигатель перегрелся, это привело к возгоранию. Мужчина бросил автомобиль в лесу и вернулся домой. Там его и задержали.
В отношении подозреваемого возбудили уголовного дело за угон по ч. 1 ст. 166 Уголовного кодекса, сообщили в пресс-службе УМВД региона. По статье полагается до пяти лет лишения свободы. Угонщик находится под подпиской о невыезде.