Поступить в лицей № 9 Белгорода можно будет только по конкурсу

Posted 27 ноября 2019, 10:17
Published 27 ноября 2019, 10:17
Modified 20 августа 2024, 04:30
Updated 20 августа 2024, 04:30
Белгородские депутаты приняли решение о передаче двух белгородских лицеев в государственную собственность области. Российская академия наук совместно с Министерством просвещения РФ предложили создать в регионах страны опорные школы под эгидой РАН.
В выбранных школах создадут все необходимые условия для выявления талантливых школьников и их дальнейшего участия в олимпиадах и всевозможных конкурсах и программах. Это должно увеличить интеллектуальный потенциал региона и страны в целом.
Всего по России выбрали 118 школ, три из них находятся в Белгородской области. Одна – в Старом Осколе. Из белгородских были отобраны лицей № 9 и «Шуховский лицей». С будущего года поступить в эти учебные заведения можно будет только на конкурсной основе
Руководителю управления образования администрации города Ирине Гричаниковой задали вопрос, не приведёт ли решение к тому, что другие школы, находящиеся в том же микрорайоне, что и девятый лицей, будут вынуждены принимать больше детей. Гричаникова заявила, что к переполняемости других школ такие изменения не приведут.
Педагогический состав и состав обучающихся остаётся в том же виде, что и сегодня. То есть успевшие поступить в школу ранее останутся в её стенах, никого переводить в другие заведения не будут. На конкурсной основе будут поступать только новые ученики. Ирина Гричаникова
Депутаты предложили заменить лицей № 9 на инженерный юношеский лицей № 25, так как он уже находится в собственности области. Также некоторые депутаты выразили опасения, что ситуация с количеством детей в микрорайоне проанализирована недостаточно тщательно и угроза переполняемости ближайших школ всё же имеет место.
Инженерный лицей принимает детей только с восьмого класса. А в нашей ситуации речь идёт о том, чтобы дети могли обучаться на более глубоком уровне и приобщаться к научным исследованиям, начиная с уровня начальной школы. Лицей № 35 такой возможности не имеет. Список составляли не в регионах, а РАН. Ирина Гричаникова
Депутат Кирилл Скачко внёс предложение в дальнейшем рассматривать подобные социально значимые вопросы на комиссии по социальной политике и совместных заседаниях комиссии.