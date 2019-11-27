bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 ноября 2019, 10:17

Published 27 ноября 2019, 10:17

Modified 20 августа 2024, 04:30

Updated 20 августа 2024, 04:30

Поступить в лицей № 9 Белгорода можно будет только по конкурсу

Поступить в лицей № 9 Белгорода можно будет только по конкурсу

27 ноября 2019, 10:17
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Школа
Два белгородских лицея станут ресурсными центрами и перейдут в госсобственность.

Белгородские депутаты приняли решение о передаче двух белгородских лицеев в государственную собственность области. Российская академия наук совместно с Министерством просвещения РФ предложили создать в регионах страны опорные школы под эгидой РАН.

В выбранных школах создадут все необходимые условия для выявления талантливых школьников и их дальнейшего участия в олимпиадах и всевозможных конкурсах и программах. Это должно увеличить интеллектуальный потенциал региона и страны в целом.

Всего по России выбрали 118 школ, три из них находятся в Белгородской области. Одна – в Старом Осколе. Из белгородских были отобраны лицей № 9 и «Шуховский лицей». С будущего года поступить в эти учебные заведения можно будет только на конкурсной основе

Руководителю управления образования администрации города Ирине Гричаниковой задали вопрос, не приведёт ли решение к тому, что другие школы, находящиеся в том же микрорайоне, что и девятый лицей, будут вынуждены принимать больше детей. Гричаникова заявила, что к переполняемости других школ такие изменения не приведут.

Педагогический состав и состав обучающихся остаётся в том же виде, что и сегодня. То есть успевшие поступить в школу ранее останутся в её стенах, никого переводить в другие заведения не будут. На конкурсной основе будут поступать только новые ученики. Ирина Гричаникова

Депутаты предложили заменить лицей № 9 на инженерный юношеский лицей № 25, так как он уже находится в собственности области. Также некоторые депутаты выразили опасения, что ситуация с количеством детей в микрорайоне проанализирована недостаточно тщательно и угроза переполняемости ближайших школ всё же имеет место.

Инженерный лицей принимает детей только с восьмого класса. А в нашей ситуации речь идёт о том, чтобы дети могли обучаться на более глубоком уровне и приобщаться к научным исследованиям, начиная с уровня начальной школы. Лицей № 35 такой возможности не имеет. Список составляли не в регионах, а РАН. Ирина Гричаникова

Депутат Кирилл Скачко внёс предложение в дальнейшем рассматривать подобные социально значимые вопросы на комиссии по социальной политике и совместных заседаниях комиссии.

Материалы по теме
Шуховский лицей и Лицей №9 хотят передать в собственность Белгородской области
#Новости#Город#Школа#Новости Белгорода#Эксклюзив#Лицеи#РАН
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика