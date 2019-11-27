Поступить в лицей № 9 Белгорода можно будет только по конкурсу

Руководителю управления образования администрации города Ирине Гричаниковой задали вопрос, не приведёт ли решение к тому, что другие школы, находящиеся в том же микрорайоне, что и девятый лицей, будут вынуждены принимать больше детей. Гричаникова заявила, что к переполняемости других школ такие изменения не приведут.