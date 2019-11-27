Под Белгородом нарушитель «под кайфом» чуть не сбил детей и сопротивлялся полиции

В управлении МВД по Белгородской области отметили, что задержанный 28-летний житель села Подъяруги не в первый раз привлекает внимание правоохранителей. Мужчина совершал имущественные преступления, управлял автомобилем без прав, причём только в этом году за данное нарушение его задерживали четыре раза. Ни один из штрафов он не оплатил.