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Posted 27 ноября 2019, 11:07

Published 27 ноября 2019, 11:07

Modified 20 августа 2024, 03:44

Updated 20 августа 2024, 03:44

Под Белгородом нарушитель «под кайфом» чуть не сбил детей и сопротивлялся полиции

Под Белгородом нарушитель «под кайфом» чуть не сбил детей и сопротивлялся полиции

27 ноября 2019, 11:07
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Дети
О неадекватном водителе в полицию Прохоровского района сообщил житель села Донец.

По его словам, двигавшаяся на высокой скорости Audi чуть не сбила играющих на улице детей. Наряд ДПС обнаружил машину у одного из домов хутора Клиновый, а рядом – предполагаемого водителя. Он попытался сбежать от инспекторов и даже оказал им сопротивление.

В управлении МВД по Белгородской области отметили, что задержанный 28-летний житель села Подъяруги не в первый раз привлекает внимание правоохранителей. Мужчина совершал имущественные преступления, управлял автомобилем без прав, причём только в этом году за данное нарушение его задерживали четыре раза. Ни один из штрафов он не оплатил.

Медэкспертиза показала, что в этот раз нарушитель находился в состоянии наркотического опьянения. В итоге на него составлен целый ряд административных материалов: за неуплату штрафов, употребление наркотических или психотропных веществ без назначения врача, неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.

За уклонение от исполнения административного наказания Прохоровский районный суд назначил мужчине наказание в виде административного ареста на двое суток.

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#Новости#Общество#Дети#Шебекино#УМВД#Наркотическое опьянение#Нарушитель
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