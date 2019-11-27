Под Белгородом нарушитель «под кайфом» чуть не сбил детей и сопротивлялся полиции

Posted 27 ноября 2019, 11:07
Published 27 ноября 2019, 11:07
Modified 20 августа 2024, 03:44
Updated 20 августа 2024, 03:44
По его словам, двигавшаяся на высокой скорости Audi чуть не сбила играющих на улице детей. Наряд ДПС обнаружил машину у одного из домов хутора Клиновый, а рядом – предполагаемого водителя. Он попытался сбежать от инспекторов и даже оказал им сопротивление.
В управлении МВД по Белгородской области отметили, что задержанный 28-летний житель села Подъяруги не в первый раз привлекает внимание правоохранителей. Мужчина совершал имущественные преступления, управлял автомобилем без прав, причём только в этом году за данное нарушение его задерживали четыре раза. Ни один из штрафов он не оплатил.
Медэкспертиза показала, что в этот раз нарушитель находился в состоянии наркотического опьянения. В итоге на него составлен целый ряд административных материалов: за неуплату штрафов, употребление наркотических или психотропных веществ без назначения врача, неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции.
За уклонение от исполнения административного наказания Прохоровский районный суд назначил мужчине наказание в виде административного ареста на двое суток.