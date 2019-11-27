Из 3 млрд рублей грантов на Черноземье Белгородская область получит лишь 40 млн

Posted 27 ноября 2019, 07:05
Published 27 ноября 2019, 07:05
Modified 20 августа 2024, 00:47
Updated 20 августа 2024, 00:47
В целом за достижение показателей эффективности деятельности органов исполнительной власти в этом году на Черноземье выделили порядка 3,2 млрд рублей. Средства распределила профильная трёхсторонняя комиссия, однако документ ждёт утверждения правительства, уточняет РБК.
Так, Белгородская, Орловская и Тамбовская области получат по 40 млн рублей. Сумма небольшая по сравнению с остальными: Курская область может рассчитывать на 918,6 млн, Липецкая – на 970,4 млн, а Воронежская – на 1,197 млрд.
Работу руководителей регионов оценивают по 15 критериям, которые в декабре 2018-го одобрил президент Владимир Путин. Так в федеральном центре решили подтолкнуть субъекты к выполнению основных показателей эффективности по нацпроектам.
По итогам прошлого года 40 регионов получили из казны 20 млрд рублей. Сейчас число претендентов выросло до 71, а размер поддержки субъектов с высокими темпами экономического роста составит 45 млрд рублей. На поощрение местных команд кабмин выделит ещё 5 млрд.