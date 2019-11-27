Из 3 млрд рублей грантов на Черноземье Белгородская область получит лишь 40 млн

Так, Белгородская, Орловская и Тамбовская области получат по 40 млн рублей. Сумма небольшая по сравнению с остальными: Курская область может рассчитывать на 918,6 млн, Липецкая – на 970,4 млн, а Воронежская – на 1,197 млрд.